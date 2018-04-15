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Ивана Дилова осудила многих парней на «Доме-2»

Обворожительная брюнетка Ивана Дилова заявила, что парни, которые находятся на реалити-шоу «Дом-2», на самом деле не подходят для того, чтобы с ними строить романтические отношения.

Несколько месяцев назад Ивана впервые переступила порог телестройки. Сначала девушка пыталась построить отношения с известнейшим домовцем Александром Гобозовым. Несмотря на довольно большой опыт мужчины, создать с ним крепкие и долговечные отношения у Диловой так и не получилось, так как Саша подорвал ее доверие к себе.

Ивана Дилова осудила многих парней на «Доме-2»

Романы с Романом Гриценко и Андреем Денисовым подошли к финишу при этом даже не тронувшись со старта. Другие молодые люди, невзирая на то, что они ухаживали за Иваной, не произвели на девушку должного впечатления. На данный момент брюнетка одиночка. Каждый день девушка говорит о том, что уже просто-таки мечтает влюбиться и обзавестись настоящими отношениями.

«Да, я одиночка. Но, блин, хочу влюбиться в нормального мальчика! Вот Гриц выделывается, «Штрих» не знает, чего хочет, Дэн боится всего. Я устала уже. Все мальчики, которые на Острове были свободные, за мной ухаживали, но ничего не получилось. Здесь то же самое: мальчики-одиночки, кроме Гриценко, которые ухаживали или ухаживают за мной сейчас, мне не нравятся. Я в поиске», - созналась Дилова телезрителям.


Ивана Дилова осудила многих парней на «Доме-2»

По словам Иваны, большая часть парней на самом деле стремится построить отношения, только для того, чтобы задержаться на проекте либо же с целью произвести впечатление на зрителей, тем самым увеличить в личных социальных сетях количество подписчиков.

Брюнетка несколько раз подчеркнула, что хочет отыскать настоящего мужчину и познать настоящие чувства, которые в результате будут иметь будущее.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 12:21
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