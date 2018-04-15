Дана Борисова без макияжа показала поклонникам дряблую кожу
Ведущая редко показывается в свете без макияжа, но сейчас решила опубликовать в Instagram новое фото в естественном виде. Дана Борисова показала поклонникам дряблую кожу, вызвав негативную реакцию с их стороны.
Они сразу заметили, что на лице знаменитости есть высыпания, после чего предположили, что оно изменилось после стрессовых ситуаций, связанных с судебными тяжбами. Пользователи сетей посоветовали Дане Борисовой обратить внимание на проблемы и перестать посещать солярий, а также баловать себя алкоголем.
Недоброжелатели упомянули о возрастных изменениях и последствиях вредных привычек. Самые лояльные подписчики попросили ведущую больше не публиковать такие сюжеты, чтобы не провоцировать волну негатива в свой адрес.
Они сразу заметили, что на лице знаменитости есть высыпания, после чего предположили, что оно изменилось после стрессовых ситуаций, связанных с судебными тяжбами. Пользователи сетей посоветовали Дане Борисовой обратить внимание на проблемы и перестать посещать солярий, а также баловать себя алкоголем.
Недоброжелатели упомянули о возрастных изменениях и последствиях вредных привычек. Самые лояльные подписчики попросили ведущую больше не публиковать такие сюжеты, чтобы не провоцировать волну негатива в свой адрес.