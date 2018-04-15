Дана Борисова без макияжа показала поклонникам дряблую кожу

Они сразу заметили, что на лице знаменитости есть высыпания, после чего предположили, что оно изменилось после стрессовых ситуаций, связанных с судебными тяжбами. Пользователи сетей посоветовали Дане Борисовой обратить внимание на проблемы и перестать посещать солярий, а также баловать себя алкоголем.Недоброжелатели упомянули о возрастных изменениях и последствиях вредных привычек. Самые лояльные подписчики попросили ведущую больше не публиковать такие сюжеты, чтобы не провоцировать волну негатива в свой адрес.