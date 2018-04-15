Цены на смартфон Xiaomi Black Shark стартуют с отметки 477 долларов

Black Shark оснащен процессором Snapdragon 845. Чип дополняется оперативной памятью с объемом 6 или 8 Гб. Соответственно объем встроенной памяти составит 64 и 128 Гб. Экран обладает диагональю 6 дюймов и разрешением 2160 на 1080 пикселей. Помимо этого выделяется аккумулятор с емкостью 4000 мАч.Основная камера Xiaomi Black Shark выполнена по сдвоенной технологии и предлагает датчики с разрешениями 20 и 12 Мп, а фронтальный модуль состоит из сенсора на 20 Мп. В качестве ОС будет работать платформа Android 8.1.Отдельно стоит отметить наличие системы жидкостного охлаждения. Также есть съемный контроллер для игр с отдельным аккумулятором и ценником в 29 долларов.Модель 6/64 Гб будет продаваться по цене 477 долларов, а 8/128 Гб – по цене 557 долларов.