Подруга Ольги Бузовой Мария Погребняк не может смотреть на свои подростковые фото
Подруга Ольги Бузовой Мария Погребняк не может смотреть на свои подростковые фото, где она страдала лишним весом и питалась всем, что взбредёт в голову.
29-летняя мать троих детей гордится стройной фигурой, уже много лет назад отказавшись от сладкого, жаренного, мясного и прочей вредной пищи.
Со времени 17-летия дизайнер сильно сбросил в весе и считает это заслугой правильного питания, к которому лишь немного добавила физическую нагрузку.
Мария пишет, что выглядела в молодости, как типичная женщина в летах, а теперь кажется себе куда свежее и моложе.
Впрочем, не все читатели Погребняк согласились с высказыванием, а некоторые и оценили старое фото выше теперешнего.
Ранее Ольга Бузова надеялась заполнить 8-тысячную «Уфа-Арену».
29-летняя мать троих детей гордится стройной фигурой, уже много лет назад отказавшись от сладкого, жаренного, мясного и прочей вредной пищи.
Со времени 17-летия дизайнер сильно сбросил в весе и считает это заслугой правильного питания, к которому лишь немного добавила физическую нагрузку.
Мария пишет, что выглядела в молодости, как типичная женщина в летах, а теперь кажется себе куда свежее и моложе.
Впрочем, не все читатели Погребняк согласились с высказыванием, а некоторые и оценили старое фото выше теперешнего.
"Как вы заблуждаетесь, раньше фигура намного симпатичнее, а сейчас набор костей, извините". "Мне одной больше нравится "до"?" "Тоже в шоке. Не есть и никаких силовых, ибо на них тупо сил нет". "Какая вы были классная и сексуальная в 17 лет! А сейчас - мощи из склепа". "На втором выглядите сногсшибательно, прекрасно и вкусно", - признаются подписчики звезды.
Ранее Ольга Бузова надеялась заполнить 8-тысячную «Уфа-Арену».