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Российские ученые обнаружили на побережье Японского моря новые виды лечебных бактерий

Российские ученые обнаружили на побережье Японского моря новые виды лечебных бактерий. Штаммы были сразу отправлены на хранение в Коллекцию морских микроорганизмов.

Сотрудники из ДВО РАН заметили их на красных водорослях, после чего решили провести ряд дополнительных исследований в лабораторных условиях. Им стало известно, что этот вид бактерий может заниматься выработкой хитоолигосахаридов.

Российские ученые обнаружили на побережье Японского моря новые виды лечебных бактерий


Данные вещества прекрасно справляются с воспалительными процессами, так что находка поможет медикам в лечении остеоартрита. Раньше СМИ сообщали, что тюменские коллеги вывели из экскрементов людей организмы, которые могут уничтожать паразитов.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 23:00
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