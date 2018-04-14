Российские ученые обнаружили на побережье Японского моря новые виды лечебных бактерий

Сотрудники из ДВО РАН заметили их на красных водорослях, после чего решили провести ряд дополнительных исследований в лабораторных условиях. Им стало известно, что этот вид бактерий может заниматься выработкой хитоолигосахаридов.Данные вещества прекрасно справляются с воспалительными процессами, так что находка поможет медикам в лечении остеоартрита. Раньше СМИ сообщали, что тюменские коллеги вывели из экскрементов людей организмы, которые могут уничтожать паразитов.