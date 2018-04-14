Российские ученые обнаружили на побережье Японского моря новые виды лечебных бактерий
Российские ученые обнаружили на побережье Японского моря новые виды лечебных бактерий. Штаммы были сразу отправлены на хранение в Коллекцию морских микроорганизмов.
Сотрудники из ДВО РАН заметили их на красных водорослях, после чего решили провести ряд дополнительных исследований в лабораторных условиях. Им стало известно, что этот вид бактерий может заниматься выработкой хитоолигосахаридов.
Данные вещества прекрасно справляются с воспалительными процессами, так что находка поможет медикам в лечении остеоартрита. Раньше СМИ сообщали, что тюменские коллеги вывели из экскрементов людей организмы, которые могут уничтожать паразитов.
Сотрудники из ДВО РАН заметили их на красных водорослях, после чего решили провести ряд дополнительных исследований в лабораторных условиях. Им стало известно, что этот вид бактерий может заниматься выработкой хитоолигосахаридов.
Данные вещества прекрасно справляются с воспалительными процессами, так что находка поможет медикам в лечении остеоартрита. Раньше СМИ сообщали, что тюменские коллеги вывели из экскрементов людей организмы, которые могут уничтожать паразитов.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 23:00