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Звезда «Универа» Виталий Гогунский намекнул о скором возвращении Кузи

Виталий Гогунский, более популярный как Кузя из телесериала «Универ», сообщил, что очень скоро по сюжету его герой опять вернется на экраны. Актёр принял решение узнать у общественности, в каком из проектов хотели бы его увидеть. Ответы не заставили артиста долго ждать.

Звезда «Универа» Виталий Гогунский намекнул о скором возвращении Кузи

В 2013 году Виталий Гогунский поразил поклонников своим решением, а именно покинуть сериал «Универ». Актёр считает, что для подобных фильмов он стал взрослым. Но после ухода Кузи фанаты требовали его возвращения. Артист не особо хочет общаться на тему его ухода из проекта, однако кое-что обнародовал в рамках Instagram. В своём посте Гогунский намекнул, что очень скоро возможно Эдуард Кузьмин вернётся на телеэкраны.

Виталий сообщил, что в данное время идут переговоры с известным отечественным продюсером – Артуром Джанебекяном. В эту беседу присоединился и близкий друг артиста – Умар Ильясович. Они плотно обсуждали возможность появления Кузи в телесериале «Универ».
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:35
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