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Ученые протестировали разработку кислотной вакцины от рака

Исследователями университета Лозанны протестирована кислотная вакцина, предназначенная для борьбы с раком. Из сообщений известно, что эксперименты на организме человека прошли успешно.

Как выяснили ученые, онкологические заболевания у женщин требуют индивидуально подбора лечения. С целью сделать лечение более успешным, экспертами внедрена разработка специальной кислотной вакцины. Ее состав наполнен иммунными клетками и кислотами, которые присутствуют в женском организме. Начиная лечение онкологических заболеваний у женщин, учеными тщательно обрабатываются раковые клетки составом кислоты с добавлением иммунных клеток, а после, вакцина вводится обратно в организм пациента.

Ученые протестировали разработку кислотной вакцины от рака


Результаты показали, что онкология у женщин снижает активность за 15 дней после того, как вводится лекарство. Вакцинацию проводят одновременно с химиотерапией. Как утверждают ученые, общая выживаемость женщин, после применения препарата, достигает 80%. У женщин, которым вовремя ввели вакцину, отличное самочувствие и отсутствие жалоб в течение двух лет.
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 22:00
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