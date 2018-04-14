Ученые протестировали разработку кислотной вакцины от рака

Как выяснили ученые, онкологические заболевания у женщин требуют индивидуально подбора лечения. С целью сделать лечение более успешным, экспертами внедрена разработка специальной кислотной вакцины. Ее состав наполнен иммунными клетками и кислотами, которые присутствуют в женском организме. Начиная лечение онкологических заболеваний у женщин, учеными тщательно обрабатываются раковые клетки составом кислоты с добавлением иммунных клеток, а после, вакцина вводится обратно в организм пациента.Результаты показали, что онкология у женщин снижает активность за 15 дней после того, как вводится лекарство. Вакцинацию проводят одновременно с химиотерапией. Как утверждают ученые, общая выживаемость женщин, после применения препарата, достигает 80%. У женщин, которым вовремя ввели вакцину, отличное самочувствие и отсутствие жалоб в течение двух лет.