Порошенко обратился на «ты» к Путину из-за вопроса о миротворцах в Донбассе
Президент Украины Пётр Порошенко не удержался от критики своего российского коллеги Владимира Путина из-за позиции последнего относительно условий ввода миротворческого контингента ООН на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса.
Порошенко подчеркнул, что, мол, пару лет назад «мир слушать не хотел о миротворцах», но сейчас уже более 40 государств готовы принять участие в составе миротворческой операции.
Говоря о позиции в этом вопросе президента России, Порошенко перешёл на ты: «На сегодняшний день уже создаётся атмосфера, что миротворцы нужны, без миротворцев нельзя. И ты не можешь, уважаемый господин Путин, либо неуважаемый, объяснить миру, а почему ты против».
По мнению украинского лидера, от Путина зависит прекращение конфликта в Донбассе и предотвращение гибели людей. Для этого Москве стоит лишь отказаться от накладывания вето на предложения о разрешении украинского кризиса, которые выносятся на голосование Совбеза ООН.
Президент России ранее подчеркивал, что Россия «как минимум не против» размещения миротворцев по всей территории Донбасса, но он считает, что нужно договариваться с непризнанными республиками.
Порошенко подчеркнул, что, мол, пару лет назад «мир слушать не хотел о миротворцах», но сейчас уже более 40 государств готовы принять участие в составе миротворческой операции.
Говоря о позиции в этом вопросе президента России, Порошенко перешёл на ты: «На сегодняшний день уже создаётся атмосфера, что миротворцы нужны, без миротворцев нельзя. И ты не можешь, уважаемый господин Путин, либо неуважаемый, объяснить миру, а почему ты против».
По мнению украинского лидера, от Путина зависит прекращение конфликта в Донбассе и предотвращение гибели людей. Для этого Москве стоит лишь отказаться от накладывания вето на предложения о разрешении украинского кризиса, которые выносятся на голосование Совбеза ООН.
Президент России ранее подчеркивал, что Россия «как минимум не против» размещения миротворцев по всей территории Донбасса, но он считает, что нужно договариваться с непризнанными республиками.
Политика
Добавил: George21 Сегодня, 11:54