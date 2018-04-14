Порошенко обратился на «ты» к Путину из-за вопроса о миротворцах в Донбассе

Порошенко подчеркнул, что, мол, пару лет назад «мир слушать не хотел о миротворцах», но сейчас уже более 40 государств готовы принять участие в составе миротворческой операции.Говоря о позиции в этом вопросе президента России, Порошенко перешёл на ты: «На сегодняшний день уже создаётся атмосфера, что миротворцы нужны, без миротворцев нельзя. И ты не можешь, уважаемый господин Путин, либо неуважаемый, объяснить миру, а почему ты против».По мнению украинского лидера, от Путина зависит прекращение конфликта в Донбассе и предотвращение гибели людей. Для этого Москве стоит лишь отказаться от накладывания вето на предложения о разрешении украинского кризиса, которые выносятся на голосование Совбеза ООН.Президент России ранее подчеркивал, что Россия «как минимум не против» размещения миротворцев по всей территории Донбасса, но он считает, что нужно договариваться с непризнанными республиками.