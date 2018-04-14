Появились новые шпионские снимки обновленного BMW X5
Сегодня в сети активно обсуждаются появившиеся шпионские снимки обновленной версии внедорожника BMW X5, который получил множество приятных улучшений. Однако производитель попытался максимально скрыть все детали за защитным камуфляжем, в котором проходили дорожные испытания.
Примечательно, если ряд крупных автомобильных компаний активно занимаются производством новых моделей, то в данном случае вполне можно рассчитывать, что ранее полюбившиеся автомобили станут еще более актуальными и интересными для покупателей. Стильный дизайн салона хоть и несколько преобразился, однако увидеть каких-то радикальных изменений в классическом виде не придется. Однако весьма удобным стал экран для управления мультимедией, так как его размер существенно увеличился. Новые кнопки на центральной консоли позволяют более комфортно выполнять привычные задачи.
Панель приборов и консоль теперь получили дополнительное пространство, которое вполне можно использовать для хранения различных вещей водителя или пассажиров. Что касается внешнего вида, то теперь о принадлежности к новой версии будет «говорить» новая решетка радиатора и некоторые другие детали кузова. Вполне возможно, что новинку оснастят современной гибридной установкой.
Примечательно, если ряд крупных автомобильных компаний активно занимаются производством новых моделей, то в данном случае вполне можно рассчитывать, что ранее полюбившиеся автомобили станут еще более актуальными и интересными для покупателей. Стильный дизайн салона хоть и несколько преобразился, однако увидеть каких-то радикальных изменений в классическом виде не придется. Однако весьма удобным стал экран для управления мультимедией, так как его размер существенно увеличился. Новые кнопки на центральной консоли позволяют более комфортно выполнять привычные задачи.
Панель приборов и консоль теперь получили дополнительное пространство, которое вполне можно использовать для хранения различных вещей водителя или пассажиров. Что касается внешнего вида, то теперь о принадлежности к новой версии будет «говорить» новая решетка радиатора и некоторые другие детали кузова. Вполне возможно, что новинку оснастят современной гибридной установкой.
Технологии
Добавил: maxran Сегодня, 11:10