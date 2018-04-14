Появились новые шпионские снимки обновленного BMW X5

Примечательно, если ряд крупных автомобильных компаний активно занимаются производством новых моделей, то в данном случае вполне можно рассчитывать, что ранее полюбившиеся автомобили станут еще более актуальными и интересными для покупателей. Стильный дизайн салона хоть и несколько преобразился, однако увидеть каких-то радикальных изменений в классическом виде не придется. Однако весьма удобным стал экран для управления мультимедией, так как его размер существенно увеличился. Новые кнопки на центральной консоли позволяют более комфортно выполнять привычные задачи.Панель приборов и консоль теперь получили дополнительное пространство, которое вполне можно использовать для хранения различных вещей водителя или пассажиров. Что касается внешнего вида, то теперь о принадлежности к новой версии будет «говорить» новая решетка радиатора и некоторые другие детали кузова. Вполне возможно, что новинку оснастят современной гибридной установкой.