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Хейтеры сравнили внешность Ольги Бузовой и Александра Градского

Внешность прославленной телеведущей и певицы Ольги Бузовой вновь стала предметом для насмешек злопыхателей.

Несмотря на то, что теледива по-прежнему находится в центре самых громких скандалов, знаменитость даже не думает о том, чтобы сдаться и активно продолжает идти к поставленным перед собой целям. Ольга намерена покорить не только музыкальный Олимп, но и различные сферы деятельности, которые по ее мнению будут иметь невероятный успех.

Хейтеры сравнили внешность Ольги Бузовой и Александра Градского

Как бы то ни было, но внешний вид Бузовой по-прежнему является самой обсуждаемой темой среди пользователей Сети. Так как звезда очень любит демонстрировать публики свою естественную красоту, конечно же, что именно она и попадает под жесткую критику недоброжелателей.

Несколько часов назад хейтеры принялись сравнивать внешность Ольги Бузовой и Александра Градского. Кто-то заявил, что композитор внешне даже симпатичней телеведущей, кто-то, что ТВ-звезду им уже даже стало жалко, а кто-то назвал Ольгу матерью Александра.

«Градский то симпатичнее», «Мать и дитя», «Бузеныша уже жаль даже немного», «Блин, а она мне тут напоминает Влада Листьева, но только без усов - первого ведущего "Поле чудес". Каждый раз как вижу эту фотку, прям вылитый он», «Прям в точку, ну очень Град и Бузеныш похожи», - пишут недоброжелатели в Сети.


Хейтеры сравнили внешность Ольги Бузовой и Александра Градского

Нужно сказать, что многие фолловеры уверены в том, что Ольга в определенные моменты демонстрирует свой внешний вид без грамма макияжа только для того, чтобы в очередной раз доказать некоторым хейтерам, что в свои 32 года она неплохо еще выглядит.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 11:05
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