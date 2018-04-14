Ученые нашли связь между магнитным полем и местом гнездования черепах
Ученые из Университета Северной Каролины провели исследование черепах и поняли, что между их местом гнездования и магнитным полем есть связь. Таким образом, стало понятно, что эти животные определяют место своего проживания или вылупливания путем определения магнитного поля.
Объектами изучения ученых стали морские черепахи Логгерхеда. Они любят путешествовать по Атлантическому океану, но спустя некоторое время возвращаются к месту, где ранее были вылуплены. Чтобы снова найти тот самый пляж, животные реагируют на магнитное поле.
По словам биологов, были случаи, когда эти черепахи ошибались с местом проживания, но показатели магнитного поля были очень похожи с настоящим местом обитания. Пляж может располагаться в совсем другом месте, но морских черепах это не остановит.
Американские специалисты считают, что для сохранения популяции этого вида следует учитывать фактор магнитного поля, поскольку во время миграции черепахи используют именно этот ориентир.
Объектами изучения ученых стали морские черепахи Логгерхеда. Они любят путешествовать по Атлантическому океану, но спустя некоторое время возвращаются к месту, где ранее были вылуплены. Чтобы снова найти тот самый пляж, животные реагируют на магнитное поле.
По словам биологов, были случаи, когда эти черепахи ошибались с местом проживания, но показатели магнитного поля были очень похожи с настоящим местом обитания. Пляж может располагаться в совсем другом месте, но морских черепах это не остановит.
Американские специалисты считают, что для сохранения популяции этого вида следует учитывать фактор магнитного поля, поскольку во время миграции черепахи используют именно этот ориентир.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 20:00