Ученые нашли связь между магнитным полем и местом гнездования черепах

Объектами изучения ученых стали морские черепахи Логгерхеда. Они любят путешествовать по Атлантическому океану, но спустя некоторое время возвращаются к месту, где ранее были вылуплены. Чтобы снова найти тот самый пляж, животные реагируют на магнитное поле.По словам биологов, были случаи, когда эти черепахи ошибались с местом проживания, но показатели магнитного поля были очень похожи с настоящим местом обитания. Пляж может располагаться в совсем другом месте, но морских черепах это не остановит.Американские специалисты считают, что для сохранения популяции этого вида следует учитывать фактор магнитного поля, поскольку во время миграции черепахи используют именно этот ориентир.