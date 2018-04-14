Ученые: Беспорядок в доме может иногда принести пользу и повысить настроение человека
Ученые из Университета Клермонта отметили, что беспорядок в доме может иногда принести пользу и повысить настроение человека. Результаты работ опубликованы в научных журналах.
Люди могут не замечать нагромождение вещей годами, принося сюда новые аналоги, но потом замечают ненужные предметы, которых уже стало много. Такие действия связаны с зависимостями, противоречащими друг другу внутри индивидуума.
Он постоянно испытывает потребность покупок и избавления от ненужных вещей. Такие события позитивно воздействуют на самочувствие и позволяют избежать негативных эмоций, что было доказано во время практических исследований.
Люди могут не замечать нагромождение вещей годами, принося сюда новые аналоги, но потом замечают ненужные предметы, которых уже стало много. Такие действия связаны с зависимостями, противоречащими друг другу внутри индивидуума.
Он постоянно испытывает потребность покупок и избавления от ненужных вещей. Такие события позитивно воздействуют на самочувствие и позволяют избежать негативных эмоций, что было доказано во время практических исследований.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:05