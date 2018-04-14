Ученые: Беспорядок в доме может иногда принести пользу и повысить настроение человека

Люди могут не замечать нагромождение вещей годами, принося сюда новые аналоги, но потом замечают ненужные предметы, которых уже стало много. Такие действия связаны с зависимостями, противоречащими друг другу внутри индивидуума.Он постоянно испытывает потребность покупок и избавления от ненужных вещей. Такие события позитивно воздействуют на самочувствие и позволяют избежать негативных эмоций, что было доказано во время практических исследований.