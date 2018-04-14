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Ученые: Беспорядок в доме может иногда принести пользу и повысить настроение человека

Ученые из Университета Клермонта отметили, что беспорядок в доме может иногда принести пользу и повысить настроение человека. Результаты работ опубликованы в научных журналах.

Люди могут не замечать нагромождение вещей годами, принося сюда новые аналоги, но потом замечают ненужные предметы, которых уже стало много. Такие действия связаны с зависимостями, противоречащими друг другу внутри индивидуума.

Ученые: Беспорядок в доме может иногда принести пользу и повысить настроение человека


Он постоянно испытывает потребность покупок и избавления от ненужных вещей. Такие события позитивно воздействуют на самочувствие и позволяют избежать негативных эмоций, что было доказано во время практических исследований.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:05
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