Дочь Александра Серова уехала в Рим после скандала о внебрачных детях музыканта

Не так давно публика наблюдала за телепрограммой с Андреем Малаховым, в которой на всеобщее обозрение выносилась история о внебрачных детях известного музыканта Александра Серова. Сам исполнитель не может спокойно реагировать на случившееся, считая, что ведущий перешёл все границы дозволенного в студии, а также не скрывает своего негативного настроя против Малахова.От громкого скандала, со слов Серова, устала и его дочь Мишель, которую тот решил отправить в Рим. Девушка уехала отдыхать за счёт отца, чего он не стал скрывать, утверждая, что ради ребёнка готов отдать многое. Сама Мишель Серова уже проявляет себя в качестве музыканта. Несмотря на то, что у неё совсем другое образование, дочь артиста всё же решительно настроена стать певицей.