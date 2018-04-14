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Дочь Александра Серова уехала в Рим после скандала о внебрачных детях музыканта

Дочь известного Александра Серова уехала в Рим после нашумевшей истории с внебрачными детьми музыканта. Мишель Серова неохотно говорит на эту тему не только с журналистами, но и с друзьями.

Дочь Александра Серова уехала в Рим после скандала о внебрачных детях музыканта

Не так давно публика наблюдала за телепрограммой с Андреем Малаховым, в которой на всеобщее обозрение выносилась история о внебрачных детях известного музыканта Александра Серова. Сам исполнитель не может спокойно реагировать на случившееся, считая, что ведущий перешёл все границы дозволенного в студии, а также не скрывает своего негативного настроя против Малахова.

От громкого скандала, со слов Серова, устала и его дочь Мишель, которую тот решил отправить в Рим. Девушка уехала отдыхать за счёт отца, чего он не стал скрывать, утверждая, что ради ребёнка готов отдать многое. Сама Мишель Серова уже проявляет себя в качестве музыканта. Несмотря на то, что у неё совсем другое образование, дочь артиста всё же решительно настроена стать певицей.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 10:20
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