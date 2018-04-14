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Появились новые подробности о смартфоне Xiaomi Mi 6X

Представители XDA Developers сообщили о новых возможностях смартфона Xiaomi Mi 6X. Также стало известно, что устройство презентуют 25 апреля.

Появились новые подробности о смартфоне Xiaomi Mi 6X


Отмечается, что Xiaomi Mi 6X выйдет на рынок с ценником в 300 долларов. За эти деньги телефон оснастят 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением 2160 на 1080 пикселей. Также девайс получит процессор Snapdragon 660, который обладает восемью ядрами и тактовой частотой работы 2,2 ГГц. Модификации смартфона будут отличаться объемом оперативной и встроенной памяти. Устройство оснастят модулями ОЗУ с объемом 4 и 6 Гб и ПЗУ с показателями 32, 64 и 128 Гб.

Тыльная камера сможет похвастаться двумя датчиками с разрешениями 20 и 12 Мп и функцией 2-кратного зума. Фронтальный модуль предложит 20 Мп. За снабжение платформы энергией будет отвечать батарея с емкостью 2910 мАч. Согласно предоставленной информации, у пользователя будет возможность использования технологии Quick Charge 3.0.

Из дополнительного можно выделить разъем USB Type-C и инфракрасный порт. В системе Android 8.1 Oreo появится опция Face Unlock и технология ИИ для камеры устройства. NFC и порта 3,5 мм в девайсе не будет.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:10
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