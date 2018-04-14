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«Раздавите»: Анастасию Костенко и Дмитрия Тарасова раскритиковали за опасную фотосессию

Нынешняя супруга Дмитрия Тарасова опубликовала в личном микроблоге новую семейную фотографию, которую раскритиковали пользователи Сети.

Несколько часов назад Анастасия Костенко обнародовала у себя на страничке новый снимок, на котором продемонстрировала поклонникам свое «счастье» с бывшим мужем прославленной телеведущей и певицы Ольги Бузовой.

«Раздавите»: Анастасию Костенко и Дмитрия Тарасова раскритиковали за опасную фотосессию

Несмотря на довольно милое фото, многочисленные фолловеры остались вновь недовольны. По их мнению, модель просто-таки «рисуется» своим положением, а ведь не так давно она писала о том, что будет по минимуму рассказывать о своей личной жизни.

Стоит отметить, что Анастасия ранее не единожды говорила, что бывшая супруга ее мужа сама виновата в том, что упустила свое счастье, ведь Ольга довольно громко кричала о нем на каждом шагу. Поэтому Костенко призналась, что будет куда умнее своей предшественницы и намерена держать личное за семью замками.

Долгое время модель даже отказывалась общаться с журналистами и не соглашалась принимать участие в различных ток-шоу. Однако сейчас, вероятней всего, Анастасия решила действовать по-другому. Девушка каждый день публикует в Сеть новые фотографии, на которых не боится демонстрировать беременный живот. А последний снимок модели и вовсе обеспокоил ее подписчиков.

«Раздавите»: Анастасию Костенко и Дмитрия Тарасова раскритиковали за опасную фотосессию

На фото Тарасов поднял Костенко и довольно сильно прижал к себе. По мнению пользователей, такими действиями семейство может навредить своему будущему малышу, поэтому попросили Анастасию и Дмитрия быть острожными.

«Раздавите», «Насть, будьте осторожны! Вы же так можете навредить своему малышу», «Очень милое фото, но Дмитрию лучше не поднимать тебя так. Может навредить пузожителю», - пишут комментаторы под последней публикацией жены Тарасова.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 09:31
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