В 2018 году Россия совершит около 30 космических пусков

Комаров решил напомнить о том, что у «Роскосмос» есть контракты на запуск спутников OneWeb, которые позволят значительно увеличить количество пусков ракет-носителей. Согласно предоставленной информации, Центр имени Хруничева имеет 11 контрактов на запуск ракет «Протон».Известно, что по количеству космических запусков Россия пока остается на втором месте с результатом 21 ракета. Впереди американцы с показателем 29 пусков, а на третьем месте уверенными шагами идет Китай – 18 запущенных ракет.Что касается темы объединения «Роскосмос» с отечественными оборонными компаниями, то по этому поводу Комаров отозвался отрицательно, поскольку компания этого не планирует.