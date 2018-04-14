АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Книга Еноха: Загадочный апокриф христиан описал устройство небесного царства с внеземными обитателями из других миров
EUR 75.75 USD 61.43
Курс валют на 14.04.2018

В 2018 году Россия совершит около 30 космических пусков

По словам генерального директора государственной корпорации «Роскосмос» Игоря Комарова, в этом году Россия может совершить около 30 космических пусков. Помимо увеличения объема запусков ракет, компания также собирается увеличить производство космических аппаратов.

В 2018 году Россия совершит около 30 космических пусков


Комаров решил напомнить о том, что у «Роскосмос» есть контракты на запуск спутников OneWeb, которые позволят значительно увеличить количество пусков ракет-носителей. Согласно предоставленной информации, Центр имени Хруничева имеет 11 контрактов на запуск ракет «Протон».

Известно, что по количеству космических запусков Россия пока остается на втором месте с результатом 21 ракета. Впереди американцы с показателем 29 пусков, а на третьем месте уверенными шагами идет Китай – 18 запущенных ракет.

Что касается темы объединения «Роскосмос» с отечественными оборонными компаниями, то по этому поводу Комаров отозвался отрицательно, поскольку компания этого не планирует.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 13:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
У 4-летней дочки Тимати появился парень
Курбан Омаров засмущал сына рассказом о любви в
Туристам запретили подъем на Эйфелеву башню из-за
Венсан Кассель с 21-летней возлюбленной
Слухи и новости «Дома-2»: Илья Яббаров оказался
Блогер Юрий Дудь мечтает взять интервью у Аллы
В семье экс-участницы «Дом-2» Алёны Водонаевой
Во Флориде спятивший после смерти друга гусь
Минздрав не поддержал идею продажи лекарств в
В озере под Магнитогорском местные жители нашли
Кристина Асмус в детстве донашивала одежду
Пользователи Сети уверены, что супруга Дмитрия
Ученые: "Хрустальная девушка" для
Ученые: Сапсан во время охоты своими движениями
Сергей Шнуров ругает жену за выпрямленные волосы
Алёна Водонаева удивила поклонников свадебным
В районе Курильских островов произошло два
Во Флориде сотрудница зоопарка обучила гориллу
Первая дочь Андрея Панина пытается забыть об отце
Ольга Бузова обрадовала Архангельск анонсом
Мэр Москвы нашел себе друга в приюте для животных
В 2018 году Россия совершит около 30 космических
Австралийский рыбак после поимки беременной акулы
Ученые: Туалетная бумага провоцирует
Норвежцы обнаружили в снежной яме зимующую хищную
Ученые: Беспорядок в доме может иногда принести
Анна Седокова не надела бельё на презентацию
Жителей Красноярска напугало появление снежных
Астрофизики: Сбой в работе пульсара связан с
Егор Крид поддерживает связь с экс-участницей
Просмотреть все новости