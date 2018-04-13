Из-за Константина Иванова хейтеры напомнили Александре Гозиас о ее «грязном» прошлом на «Доме-2»

При этом девушка уже выпустила свой первый трек «Фантом», правда спела в нем вместе с уже прославившейся в шоу-бизнесе Аленой Валенсией.Теперь Саша намерена в ближайшем будущем записать собственную песню и для этого даже начала посещать уроки по вокалу. Подтверждением чего является небольшой ролик, который опубликовал на своей странице в Instagram возлюбленный девушки Константин Иванов.В самом видео парень усомнился в том, что Гозиас действительно пришла на занятие по вокалу, поскольку преподаватель учила ее не петь, а вертеть языком за щекой и широко открывать язык.В итоге, благодаря данному ролику недоброжелатели девушки стали насмехаться, отмечая, что она решила пойти учиться тому, что у нее итак неплохо получалась – оральной любви.