Учёные развенчали популярные мифы о здоровом образе жизни

Пять принципов здорового образа жизни, которые оказались ложными.Полезный завтрак - овсяная каша. Учёные считает, что завтрак должен соответствовать индивидуальным потребностям человека. Важно учитывать не только выбор продуктов, но и время приёма пищи.Сахар - враг здоровья. Исследования показали, что глюкоза играет важную роль в работе мозга, поэтому не стоит полностью от неё отказываться. Вред для здоровья представляет бесконтрольное употребление сахара.Полезные только сырые овощи и фрукты. Учёные сообщают, что замороженные овощи сберегают 70% полезных веществ.Употреблять 2 литра воды. Каждый человек должен индивидуально рассчитать свою норму, также стоит увеличить потребление жидкости в жаркий период.Пить воду во время еды. Жидкость необходима, если пища сухая.