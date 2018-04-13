Учёные развенчали популярные мифы о здоровом образе жизни
Учёные рассказали, какие принципы здорового образа жизни являются ложными. Оказалось, что всем известные правила уже давно устарели и требуют пересмотра.
Пять принципов здорового образа жизни, которые оказались ложными.
1. Полезный завтрак - овсяная каша. Учёные считает, что завтрак должен соответствовать индивидуальным потребностям человека. Важно учитывать не только выбор продуктов, но и время приёма пищи.
2. Сахар - враг здоровья. Исследования показали, что глюкоза играет важную роль в работе мозга, поэтому не стоит полностью от неё отказываться. Вред для здоровья представляет бесконтрольное употребление сахара.
3. Полезные только сырые овощи и фрукты. Учёные сообщают, что замороженные овощи сберегают 70% полезных веществ.
4. Употреблять 2 литра воды. Каждый человек должен индивидуально рассчитать свою норму, также стоит увеличить потребление жидкости в жаркий период.
5. Пить воду во время еды. Жидкость необходима, если пища сухая.
Пять принципов здорового образа жизни, которые оказались ложными.
1. Полезный завтрак - овсяная каша. Учёные считает, что завтрак должен соответствовать индивидуальным потребностям человека. Важно учитывать не только выбор продуктов, но и время приёма пищи.
2. Сахар - враг здоровья. Исследования показали, что глюкоза играет важную роль в работе мозга, поэтому не стоит полностью от неё отказываться. Вред для здоровья представляет бесконтрольное употребление сахара.
3. Полезные только сырые овощи и фрукты. Учёные сообщают, что замороженные овощи сберегают 70% полезных веществ.
4. Употреблять 2 литра воды. Каждый человек должен индивидуально рассчитать свою норму, также стоит увеличить потребление жидкости в жаркий период.
5. Пить воду во время еды. Жидкость необходима, если пища сухая.
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Добавил: Митьева Марина Сегодня, 15:30