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Учёные: Чай в пакетиках вызывает развитие флюороза

Учёные неоднократно предупреждали о вреде, которой наносит здоровью чай в пакетиках. Последнее исследование открыло новую опасность пакетированного продукта. Люди, который ежедневно пьют более четырёх чашек такого напитка, могут столкнуться с флюорозом.

Учёные: Чай в пакетиках вызывает развитие флюороза


Британские учёные провели исследования, в которых определили угрозы, таящиеся в пакетированному чае. Ранее было выяснено, что такой напиток может привести к бесплодию и образованию рака за счёт находящихся в нём токсинов. Дешёвый чай в пакетиках зачастую выпускают без соблюдения норм технологического процесса. Кроме того, чтобы добиться удешевления продукта, производители используют некачественное сырьё.

Учёные сообщают, что некачественный чай в пакетиках содержит в 6 раз больше фтора, чем это требуют нормы. Всем известно, что это вещество полезно для укрепления зубов, однако использовать его необходимо в небольших количествах. Четыре чашки чая в день могут привести к развитию флюороза.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 23:00
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