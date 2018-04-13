Учёные: Чай в пакетиках вызывает развитие флюороза

Британские учёные провели исследования, в которых определили угрозы, таящиеся в пакетированному чае. Ранее было выяснено, что такой напиток может привести к бесплодию и образованию рака за счёт находящихся в нём токсинов. Дешёвый чай в пакетиках зачастую выпускают без соблюдения норм технологического процесса. Кроме того, чтобы добиться удешевления продукта, производители используют некачественное сырьё.Учёные сообщают, что некачественный чай в пакетиках содержит в 6 раз больше фтора, чем это требуют нормы. Всем известно, что это вещество полезно для укрепления зубов, однако использовать его необходимо в небольших количествах. Четыре чашки чая в день могут привести к развитию флюороза.