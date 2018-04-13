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Сергей Жуков учит детей зарабатывать деньги и распоряжаться ими

Звезда 90-х известный певец Сергей Жуков рассказал о том, какие методы он использует в воспитании своих детей. Отец троих наследников учит их зарабатывать собственные деньги, а также распоряжаться доходами. Дети артиста уже успели получить первую зарплату и отпраздновать это событие.

Сергей Жуков учит детей зарабатывать деньги и распоряжаться ими


Сергей Жуков вместе со своей супругой Региной Бурд воспитывает троих детей: 9-летнюю Нику, 7-летнего Энджела и 3-летнего Мирона. У артиста есть еще одна дочь от первого брака 17-летняя Александра. Девушка проживает сейчас с экс-супругой Жукова.

Певец поделился рассказом о том, какие методы он использует в воспитании детей. Как оказалось, наследники уже успели заработать первые деньги, которые пошли в семейный бюджет.

Супруга артиста пояснила, что наследники посещают актерскую школу и после отработанной смены на кастинге получили по 3,5 тысячи рублей. В свободное время Ника, Энджел и Мирон могут прийти в цех семейной кондитерской «Любовь и сладости», вылепить фигуры, которыми потом могут украсить пирожные и торты, и за каждую фигурку получить оплату.

Свою первую заработную плату дети отметили детским шампанским по предложению родителей. Заботливая мама объяснила наследникам, что заработанные деньги полагается делить. Дети были несколько удивлены таким поворотом. Родителям пришлось открыть глаза детям на то, что существует система, которой необходимо следовать, чтобы правильно распоряжаться заработанными деньгами: отдавать часть средств менеджеру, который предоставил им работу; семейный бюджет, который необходимо пополнять и т.д.

Сергей Жуков считает, что платить зарплату детям – явление нормальное. Ребенок, по мнению артиста, должен понимать, как устроена экономика.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 21:30
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