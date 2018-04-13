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Фирма Kiira Motors из Уганды будет производить массово электромобили

Компания Kiira Motors будет производить в Уганде электромобили. В стране будет построен завод, где наладят массовое производство электрокаров. На строительство завода местное правительство выделило 6,5 миллиона долларов, в общей сложности в проект планируют вложить 40 миллионов долларов.

Фирма Kiira Motors из Уганды будет производить массово электромобили


Компания Kiira Motors для индийского рынка ранее разработала двухместный электрокар Kiira EV с электрическим мотором, генерирующим 26 лошадиных сил, при запасе хода 80 км. В 2014 году эта же компания представила двухдверный седан Kiira EV Smack, оснащённый гибридным силовым агрегатом. Третьим детищем африканской компании является «солнечный» электробус Kayoola, презентованный в 2016 году.

Изначально компания Kiira Motors планирует выпускать автобусы, так как для них проще найти комплектующие местного производства. Также на новом заводе будут выпускать кроссоверы, седаны, средние и лёгкие грузовики по цене от 25 до 35 тысяч долларов. Транспортные средства будут оснащаться как электрическими моторами, так и ДВС. Комплектующие для машин будут закупать у ведущих мировых производителей и изготовлять на местных предприятиях.
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Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 15:15
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