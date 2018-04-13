Фирма Kiira Motors из Уганды будет производить массово электромобили

Компания Kiira Motors для индийского рынка ранее разработала двухместный электрокар Kiira EV с электрическим мотором, генерирующим 26 лошадиных сил, при запасе хода 80 км. В 2014 году эта же компания представила двухдверный седан Kiira EV Smack, оснащённый гибридным силовым агрегатом. Третьим детищем африканской компании является «солнечный» электробус Kayoola, презентованный в 2016 году.Изначально компания Kiira Motors планирует выпускать автобусы, так как для них проще найти комплектующие местного производства. Также на новом заводе будут выпускать кроссоверы, седаны, средние и лёгкие грузовики по цене от 25 до 35 тысяч долларов. Транспортные средства будут оснащаться как электрическими моторами, так и ДВС. Комплектующие для машин будут закупать у ведущих мировых производителей и изготовлять на местных предприятиях.