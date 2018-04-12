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Ольга Бузова заявила, что собирала «Олимпийский» еще в 18 лет

Ни для кого не секрет, что многие думают, что певческая карьера Ольги Бузовой началась только из-за ее развода с Дмитрием Тарасовым. Однако в одном из своих недавних интервью ведущая телепроекта «Дом-2» заявила, что это не так.

По словам знаменитости, она давно мечтала выступать на сцене, просто большинство фанатов не помнят ее дебюта, который состоялся на реалити-шоу.

Ольга Бузова заявила, что собирала «Олимпийский» еще в 18 лет

Девушка призналась, что еще в 18 лет собирала стадион «Олимпийский», выступая в рамках телестройки, просто профессионально решила этим заняться в 2016 году, когда появилось время и возможности.

Впрочем, это интервью все равно не убедило хейтеров в том, что Оля талантливая певица, ведь тогда, как и сейчас, она выступала исключительно под фонограмму, а это говорит лишь об отсутствии голоса и слуха.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:23
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