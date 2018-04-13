Ягоды шелковицы уничтожают опасные вирусы и могут замедлить процессы старения в организме – Медики

Благодаря этим компонентам в коже вырабатывается меланин, защищая покров от вредных солнечных лучей. Также употребление ягод помогает сохранить естественный цвет волос, а благодаря антиоксидантам замедляется старение клеток. Шелковица содержит витамины C и E, уменьшающие количество морщин на лице, а также они позволяют укрепить соединительную ткань.Полезный продукт является природным антибиотиком, уничтожающим бактерии, вызывающие диарею. Также он лечит воспалительные процессы в глотке и гортани, обладая отхаркивающим эффектом при бронхите. В ягодах есть большое количество ресвератрола, который предотвращает образование амилоидных бляшек в головном мозге, вызывающих болезнь Альцгеймера и иные патологии органа. Также они могут помочь людям избавиться от астмы.