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Ягоды шелковицы уничтожают опасные вирусы и могут замедлить процессы старения в организме – Медики

Медики после проведенных исследований выяснили, что ягоды шелковицы уничтожают опасные вирусы и могут замедлить процессы старения в организме. Также в них содержаться полезные витамины, которые помогают человеку избавиться от многих недугов.

Благодаря этим компонентам в коже вырабатывается меланин, защищая покров от вредных солнечных лучей. Также употребление ягод помогает сохранить естественный цвет волос, а благодаря антиоксидантам замедляется старение клеток. Шелковица содержит витамины C и E, уменьшающие количество морщин на лице, а также они позволяют укрепить соединительную ткань.

Ягоды шелковицы уничтожают опасные вирусы и могут замедлить процессы старения в организме – Медики


Полезный продукт является природным антибиотиком, уничтожающим бактерии, вызывающие диарею. Также он лечит воспалительные процессы в глотке и гортани, обладая отхаркивающим эффектом при бронхите. В ягодах есть большое количество ресвератрола, который предотвращает образование амилоидных бляшек в головном мозге, вызывающих болезнь Альцгеймера и иные патологии органа. Также они могут помочь людям избавиться от астмы.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:30
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