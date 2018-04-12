Звезда фильма «Тихий Дон» рассказала о конфликтах с молодым супругом

Известная советская артистка Зинаида Кириенко известна зрителю по фильмам: «Тихий Дон», «Любовь земная», «Судьба человека». Актриса была настоящей красавицей, а после съемок в фильме «Тихий Дон» она проснулась знаменитой.Мужчины окружали вниманием Зинаиду, она неоднократно получала предложения выйти замуж не только от поклонников, но и от известных актеров. Но Кириенко всем отказывала: они не нравились ей, потому что красота – это не самое главное. Ее муж приглянулся ей сразу с первого взгляда, вспоминает актриса.Зинаида Кириенко познакомилась со своим будущим мужем на съемках киноленты «Казаки». На тот момент ей было 27 лет, а Валерию Тарасевскому - 17, и он сразу же обратил внимание на Зинаиду. Они поженили спустя два месяца.Чиновник от кино Баксаков уделял всяческое внимание красавице-актрисе в тот момент, когда она была замужней женщиной и матерью двоих сыновей. Кириенко отказала мужчине, а после этого узнала, что чиновник вычеркнул ее из жизни кино, и она перестала получать предложения о съемках.Зинаида Кириенко рассказала, что семью содержать пришлось ей. Молодой супруг учился в МГУ, работал, а также все свободное время уделял детям и хозяйству. Актрису это вполне устраивало. Она вспоминает, как однажды муж приревновал ее неизвестно к кому, и они даже подрались, причем первой его ударила Зинаида сумкой из броненосца. Эти моменты актриса вспоминает с улыбкой, конечно же, драки были несерьезными.В 2004 году Валерий Тарасевский скончался от остановки сердца. Актриса очень тяжело пережила уход супруга.