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Орбакайте прокомментировала информацию о переезде на Кипр Пугачевой

Звезда эстрады Кристина Орбакайте участвовала в акции, на которой был представлен гимн российских болельщиков «Россия вперед!» для чемпионата мира по футболу. После мероприятия дочь Аллы Пугачевой пообщалась с прессой. В частности, певица прокомментировала слухи о переезде Примадонны на Кипр.

Орбакайте прокомментировала информацию о переезде на Кипр Пугачевой


Кристина Орбакайте в числе других звезд отечественной эстрады приняла участие в записи гимна болельщиков России, который был представлен в преддверии ЧМ-2018. После акции знаменитость пообщалась с журналистами.

В этом месяце Алле Пугачевой исполняется 69 лет. Первый канал, в связи с этим изменил сетку вещания: в воскресный день на канале будут транслировать выступления, фильмы, а также программы с Примадонной.

Представители прессы поинтересовались у Орбакайте, как идет подготовка к празднику ее матери. Артистка отметила, что день рождения – это не подготовка к концертной программе, поэтому все идет своим чередом.

Певицу также расспросили о возможном переезде Пугачевой и Галкина, которые приобрели недвижимость на острове Кипр, а также сделали гражданство. На что Кристина резонно отметила, что все эти сообщения не более, чем выдумка. Никуда Примадонна не переезжает.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 18:25
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