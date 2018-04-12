Орбакайте прокомментировала информацию о переезде на Кипр Пугачевой

Кристина Орбакайте в числе других звезд отечественной эстрады приняла участие в записи гимна болельщиков России, который был представлен в преддверии ЧМ-2018. После акции знаменитость пообщалась с журналистами.В этом месяце Алле Пугачевой исполняется 69 лет. Первый канал, в связи с этим изменил сетку вещания: в воскресный день на канале будут транслировать выступления, фильмы, а также программы с Примадонной.Представители прессы поинтересовались у Орбакайте, как идет подготовка к празднику ее матери. Артистка отметила, что день рождения – это не подготовка к концертной программе, поэтому все идет своим чередом.Певицу также расспросили о возможном переезде Пугачевой и Галкина, которые приобрели недвижимость на острове Кипр, а также сделали гражданство. На что Кристина резонно отметила, что все эти сообщения не более, чем выдумка. Никуда Примадонна не переезжает.