Китайские учёные планируют вырастить картофель на Луне

Китай составил программу "Лунная мини-биосфера", направленную на озеленение спутника Земли. Аппарат "Чанъэ-4" доставит на поверхность Луны семена картофеля и других растений в специальных оловянных капсулах. Установленные камеры будут снимать весь процесс произрастания растений и передавать данные на Землю.Запуск лунного аппарата "Чанъэ-4" планируется в конце 2018 года. Местом прибытия межпланетной станции значится обратная сторона Луны. Сразу же по приземлению аппарат установить связь с Землёй. Миссия позволит учёным изучить неизвестные ранее территории, а также произвести геологические исследования. Выращивание картофеля станет первым биологическим экспериментом, проводимым на Луне.