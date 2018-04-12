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Китайские учёные планируют вырастить картофель на Луне

Китайские учёные планируют в конце 2018 года провести первый биологический эксперимент на Луне. Аппарат "Чанъэ-4" доставит на поверхность спутника Земли семена картофеля и других растений.

Китайские учёные планируют вырастить картофель на Луне


Китай составил программу "Лунная мини-биосфера", направленную на озеленение спутника Земли. Аппарат "Чанъэ-4" доставит на поверхность Луны семена картофеля и других растений в специальных оловянных капсулах. Установленные камеры будут снимать весь процесс произрастания растений и передавать данные на Землю.

Запуск лунного аппарата "Чанъэ-4" планируется в конце 2018 года. Местом прибытия межпланетной станции значится обратная сторона Луны. Сразу же по приземлению аппарат установить связь с Землёй. Миссия позволит учёным изучить неизвестные ранее территории, а также произвести геологические исследования. Выращивание картофеля станет первым биологическим экспериментом, проводимым на Луне.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 19:20
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