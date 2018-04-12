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Учёные: "Мусорный остров" в Тихом океане обрёл размер двух Франций

Международные учёные начали изучение "мусорного озера" в Тихом океане. Дрейфующее пятно из мусора оказалось намного больше, чем представляли специалисты - его площадь приблизилась к размерам двух Франций.

Учёные: "Мусорный остров" в Тихом океане обрёл размер двух Франций


Учёные смогли узнать размер "мусорного озера" с помощью самолётов, кораблей, а также компьютерного моделирования. Исследование показало, что общая масса дрейфующего мусора может составлять 45-129 тысяч тонн. Площадь этого искусственного "острова" равна размерам двух Франций - 1,6 миллиона кв.км.

Учёные выяснили, как образовался "мусорный остров". Отходы с побережья и кораблей сносило воедино океаническое течение. Специалисты установили, что мусорное пятно состоит из различных видов отходов, большую его часть составляет пластик и рыболовные снасти. "Остров" образуют примерно 1,6 триллиона отдельных элементов. Такое обилие мусора в воде приводит к гибели птиц и морских обитателей.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 17:40
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