Учёные: "Мусорный остров" в Тихом океане обрёл размер двух Франций

Учёные смогли узнать размер "мусорного озера" с помощью самолётов, кораблей, а также компьютерного моделирования. Исследование показало, что общая масса дрейфующего мусора может составлять 45-129 тысяч тонн. Площадь этого искусственного "острова" равна размерам двух Франций - 1,6 миллиона кв.км.Учёные выяснили, как образовался "мусорный остров". Отходы с побережья и кораблей сносило воедино океаническое течение. Специалисты установили, что мусорное пятно состоит из различных видов отходов, большую его часть составляет пластик и рыболовные снасти. "Остров" образуют примерно 1,6 триллиона отдельных элементов. Такое обилие мусора в воде приводит к гибели птиц и морских обитателей.