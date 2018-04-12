Эксперт назвал равновесный курс рубля в ближайшие месяцы

После падения рубля 11 апреля на 10%, Центробанк не стал проводить валютные интервенции, чтобы поддержать рубль. Потому паника ослабла и нацвалюта вернула часть своей стоимости. Однако тренд на понижение, по мнению экспертов будет ощущаться и далее, правда жесткая монетарная политика центрального финансового регулятора пока сдерживает обвал.Против этого играет высокая волатильность цен на углеводороды с тенденцией к снижению, экономические и политические санкции против элиты страны, потеря $12 млрд после публикации последнего санкционного списка олигархов приближенных к власти в апреле. Агван Микаелян, член Совета директоров "Финэкспертизы" потому спрогнозировал курс нацвалюты на уровне 72-73 рубля по евро и 59-60 рубля за доллар.