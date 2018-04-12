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Курс валют на 12.04.2018

Эксперт назвал равновесный курс рубля в ближайшие месяцы

Агван Микаелян, член Совета директоров "Финэкспертизы" назвал прогнозный курс национальной валюты в ближайшей перспективе. По его словам это будет курс в 72-73 рубля для евро и 59-60 рублей в долларах. Однако сейчас этот показатель достигает 64 рубля за доллар и 79 рублей 27 копеек - за 1 евро.

После падения рубля 11 апреля на 10%, Центробанк не стал проводить валютные интервенции, чтобы поддержать рубль. Потому паника ослабла и нацвалюта вернула часть своей стоимости. Однако тренд на понижение, по мнению экспертов будет ощущаться и далее, правда жесткая монетарная политика центрального финансового регулятора пока сдерживает обвал.

Эксперт назвал равновесный курс рубля в ближайшие месяцы


Против этого играет высокая волатильность цен на углеводороды с тенденцией к снижению, экономические и политические санкции против элиты страны, потеря $12 млрд после публикации последнего санкционного списка олигархов приближенных к власти в апреле. Агван Микаелян, член Совета директоров "Финэкспертизы" потому спрогнозировал курс нацвалюты на уровне 72-73 рубля по евро и 59-60 рубля за доллар.
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 14:10
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