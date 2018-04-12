Уфологи: На Луне обнаружен «космический портал»
Уфологи сделали очередное громкое заявление относительно открытия на Луне. Они считают, что на спутнике Земли существует «космический портал» в другое измерение.
Приверженцы теории заговора уверены, что NASA, вероятно, опубликовало сомнительный фотоснимок после того, как странный объект попал в объектив видеокамеры, которая находилась в руках космонавтов миссии Apollo 17.
На видео заметно, как необычное явление снаружи кажется черной дырой с синим ободом. Уфологи полагают, что это устройство позволяет мгновенное перемещение в пространстве космоса, и сотрудники ведомства используют его в исследовательских целях.
Пользователи Сети, просмотрев данный видеоролик, высказали свое мнение. Одни согласились с мнением конспираторов, другие предположили, что темное отверстие скорее напоминает дверь в пустую Луну.
Приверженцы теории заговора уверены, что NASA, вероятно, опубликовало сомнительный фотоснимок после того, как странный объект попал в объектив видеокамеры, которая находилась в руках космонавтов миссии Apollo 17.
На видео заметно, как необычное явление снаружи кажется черной дырой с синим ободом. Уфологи полагают, что это устройство позволяет мгновенное перемещение в пространстве космоса, и сотрудники ведомства используют его в исследовательских целях.
Пользователи Сети, просмотрев данный видеоролик, высказали свое мнение. Одни согласились с мнением конспираторов, другие предположили, что темное отверстие скорее напоминает дверь в пустую Луну.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 15:50