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Уфологи: На Луне обнаружен «космический портал»

Уфологи сделали очередное громкое заявление относительно открытия на Луне. Они считают, что на спутнике Земли существует «космический портал» в другое измерение.

Уфологи: На Луне обнаружен «космический портал»


Приверженцы теории заговора уверены, что NASA, вероятно, опубликовало сомнительный фотоснимок после того, как странный объект попал в объектив видеокамеры, которая находилась в руках космонавтов миссии Apollo 17.

На видео заметно, как необычное явление снаружи кажется черной дырой с синим ободом. Уфологи полагают, что это устройство позволяет мгновенное перемещение в пространстве космоса, и сотрудники ведомства используют его в исследовательских целях.



Пользователи Сети, просмотрев данный видеоролик, высказали свое мнение. Одни согласились с мнением конспираторов, другие предположили, что темное отверстие скорее напоминает дверь в пустую Луну.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 15:50
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