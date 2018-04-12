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Подписчики были озадачены отсутствием бюста у Екатерины Варнавы

Звезда канала ТНТ опубликовала в Instagram новый снимок, сделанный во время фотосессии. Подписчики были озадачены отсутствием бюста у Екатерины Варнавы, отметив, что похудение негативно отразилось на ее внешнем виде.

Многим фанатам актриса стала напоминать подростка, потеряв былую женственность. Также им не понравилась короткая стрижка знаменитости, позирующей перед камерами в рубашке свободного кроя, скрывающей фигуру. Екатерина Варнава решила показать поклонникам модную клетку в расцветке наряда, но они сразу стали искать грудь своего кумира.

Подписчики были озадачены отсутствием бюста у Екатерины Варнавы


Пользователи сетей тоже считают, что звезде нужно прекращать свои диеты и немного поправиться. Они написали нелестные сообщения по такому поводу, отметив, что раньше маленький бюст был еще виден на фото, а сейчас даже не напоминает нулевой размер. Сама артистка считает свои формы тела привлекательными и показывает их в откровенных сюжетах.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:30
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