Подписчики были озадачены отсутствием бюста у Екатерины Варнавы

Многим фанатам актриса стала напоминать подростка, потеряв былую женственность. Также им не понравилась короткая стрижка знаменитости, позирующей перед камерами в рубашке свободного кроя, скрывающей фигуру. Екатерина Варнава решила показать поклонникам модную клетку в расцветке наряда, но они сразу стали искать грудь своего кумира.Пользователи сетей тоже считают, что звезде нужно прекращать свои диеты и немного поправиться. Они написали нелестные сообщения по такому поводу, отметив, что раньше маленький бюст был еще виден на фото, а сейчас даже не напоминает нулевой размер. Сама артистка считает свои формы тела привлекательными и показывает их в откровенных сюжетах.