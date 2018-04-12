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Испанцы ожидают прибытие планеты Нибиру после яркого свечения возле Солнца

Ученые до сих пор ведут дискуссии о существовании загадочной планеты, а также NASA упомянуло о реальности объекта. Испанцы уже ожидают прибытие Нибиру после яркого свечения возле Солнца, запечатленного на камеры.

Испанцы ожидают прибытие планеты Нибиру после яркого свечения возле Солнца


Физик Клаудия Альберс сообщила СМИ, что небесное тело уже находится в Солнечной системе и может быть опасно для Земли. Потому обычные люди каждое небесное явление начинают воспринимать, как грядущий конец света. Свидетели события заметили, что после заката светила из-за облаков стали пробиваться оранжевые лучи, которые не могли возникнуть в этом месте.



Они сразу отметили, что планета Х начала показывать себя во всей красе, решив показать сюжет в сетях. Пользователи неоднозначно отнеслись к новой сенсации, потому что не могут объяснить с ее позиции логики. Они сразу упомянули о прошлых веках, когда такие знамения даже могли быть не замечены людьми, так что последнее слово остается за учеными.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:00
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