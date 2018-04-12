Испанцы ожидают прибытие планеты Нибиру после яркого свечения возле Солнца

Физик Клаудия Альберс сообщила СМИ, что небесное тело уже находится в Солнечной системе и может быть опасно для Земли. Потому обычные люди каждое небесное явление начинают воспринимать, как грядущий конец света. Свидетели события заметили, что после заката светила из-за облаков стали пробиваться оранжевые лучи, которые не могли возникнуть в этом месте.Они сразу отметили, что планета Х начала показывать себя во всей красе, решив показать сюжет в сетях. Пользователи неоднозначно отнеслись к новой сенсации, потому что не могут объяснить с ее позиции логики. Они сразу упомянули о прошлых веках, когда такие знамения даже могли быть не замечены людьми, так что последнее слово остается за учеными.