Ученые: Физические нагрузки признаны лучшей защитой от болезней сердца

Новые исследования развенчали мнение такой категории лиц, потому что с помощью упражнений можно избавиться от многих неприятных симптомов, становящихся причиной возникновения инфаркта и инсульта. Для доказательства теории была использована база данных 5000 британцев, после чего стало известно, что активные особы реже страдают такими недугами даже при генетической предрасположенности.Ученые пока не утверждают, что данный способ может полностью решить проблему, но физическую нагрузку нельзя исключать из жизни. Кроме того, во время опытов они учитывали факторы, касающиеся возраста, пола, национальности и массы тела добровольцев.