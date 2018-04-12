АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Малые Ключи Соломона: Древние магические книги царя содержат тайные знания о формах бытия и не раскритикованы учеными
EUR 79.28 USD 64.06
Курс валют на 12.04.2018

Ученые: Физические нагрузки признаны лучшей защитой от болезней сердца

Многие люди, страдающие от болезней сердца, предпочитают избегать физических нагрузок. Однако ученые из Стэнфордского университета отметили, что они признаны лучшей защитой в данной ситуации.

Новые исследования развенчали мнение такой категории лиц, потому что с помощью упражнений можно избавиться от многих неприятных симптомов, становящихся причиной возникновения инфаркта и инсульта. Для доказательства теории была использована база данных 5000 британцев, после чего стало известно, что активные особы реже страдают такими недугами даже при генетической предрасположенности.

Ученые: Физические нагрузки признаны лучшей защитой от болезней сердца


Ученые пока не утверждают, что данный способ может полностью решить проблему, но физическую нагрузку нельзя исключать из жизни. Кроме того, во время опытов они учитывали факторы, касающиеся возраста, пола, национальности и массы тела добровольцев.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные выяснили, что видят слепые люди во время
Татьяна Васильева в 71 год сделала ещё одну
Анна Седокова похудела после активных игр с сыном
Ксения Собчак призналась в любви к японской еде
Чернильное озеро в Алжире стало природным
Эксперт общественного мониторинга: В Кузбассе
Названа стоимость нового кроссовера Chery Tiggo 8
Дети Евгении Добровольской часто боялись орущую и
Ольга Рапунцель отказалась от сладкого ради своей
Ученые: Человеческий организм на 57% состоит из
Майя Донцова сомневается, что Алексей Купин
Мэрайя Кэри откровенно рассказала о проблемах с
Фанаты уверены, что Ольга Рапунцель и Дмитрий
Призрачные братья возле средневекового замка были
В новом клипе группа 5sta Family окунулась в
Олеся Лисовская назвала Соломенцева сумасшедшим
Подписчики Прохора Шаляпина подозревают его в
Испанцы ожидают прибытие планеты Нибиру после
Дмитрий Дмитренко хочет выгнать тещу со съёмной
Ученые: Физические нагрузки признаны лучшей
Возлюбленный Кэти Холмс в 50 лет злоупотребляет
В сеть выложили шпионские снимки Hyundai i30
Подписчики назвали новое фото Натальи Рудовой
Соколовский и Дакота с дочерью обустраиваются в
В Подмосковье замечен будущий кроссовер Audi SQ8
Экс-участница «Дом-2» Виктория Романец
В России подорожали автомобили Subaru
Дмитрий Тарасов выставил на обозрение супругу без
Анна Седокова поделилась с поклонниками своим
Volkswagen-MAN выпустит электрический фургон MAN
Просмотреть все новости