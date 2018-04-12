АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Малые Ключи Соломона: Древние магические книги царя содержат тайные знания о формах бытия и не раскритикованы учеными
EUR 79.28 USD 64.06
Курс валют на 12.04.2018

Новый чип определит уровень содержания алкоголя в крови

Ученые из Калифорнии завершили разработку уникального подкожного чипа, способного проводить измерения уровня алкоголя в крови. Предполагается, что данное изобретение будет востребовано пациентами, которые проходят в клиниках мира курсы лечения, связанные с алкогольной зависимостью.

Как сообщили исследователи, размеры чипа миниатюрны, общая его площадь не превышает один кубический миллиметр. Устройство с легкостью внедряется в разные области человеческого организма. Источниками питания для чипа выступают внешние носители, ими вполне могут быть умные часы или браслеты, которые, в свою очередь, покажут результаты по текущему отслеживанию показателей.
Новый чип определит уровень содержания алкоголя в крови


Ученые уверены, что у подобного способа есть уникальные отличия, так как у других методов по определению в крови уровня алкоголя, не совсем удобное использование. Для проведения анализа затрачивается определенный промежуток времени, а в выдыхаемом воздухе результат не соответствует точным показателям. Данные моменты и подтолкнули экспертов на создание других видов контроля. В ближайшее время специалисты запланировали провести первые испытания на животных.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Соколовский и Дакота с дочерью обустраиваются в
В Подмосковье замечен будущий кроссовер Audi SQ8
Экс-участница «Дом-2» Виктория Романец
В России подорожали автомобили Subaru
Дмитрий Тарасов выставил на обозрение супругу без
Анна Седокова поделилась с поклонниками своим
Volkswagen-MAN выпустит электрический фургон MAN
Сергей Челобанов в программе «Секрет на миллион»
Александр Гобозов и Ольга Жарикова поругались
Шамбала расположена в ином измерении и является
Сын Дмитрия Шепелева заговорил цитатами
Поклонники подозревают, что у Ольги Бузовой
В Находке в детском саду закрыли две группы из-за
Кудрявую причёску Ольги Бузовой назвали тряпкой
Новый чип определит уровень содержания алкоголя в
Маша Распутина рассказала о проблемах больной
Дочь Бородиной и Омарова осваивает современные
На Марсе были обнаружены огромные структуры в
Дмитрий Дмитренко наконец возвратился из подъезда
Синий огонь над “Зоной 51” вызвал дискуссии среди
Ангел Victoria's Secret показала своё обнажённое
В России станут заботиться о здоровье офисных
Алена Савкина рассказала, что тайное прозвище
Хейтеры назвали Ольгу Рапунцель криворукой за
Ольга Бузова сообщила о примирении Романа Капаклы
Малые Ключи Соломона: Древние магические книги
Эмили Ратаковски снялась в прозрачном пальто без
Брутальный образ Дарьи Пынзарь удивил фанатов
УАЗ выводит на рынок экспедиционную версию
Младшей дочери Ксении Бородиной очень нравятся
Просмотреть все новости