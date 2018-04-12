Новый чип определит уровень содержания алкоголя в крови
Ученые из Калифорнии завершили разработку уникального подкожного чипа, способного проводить измерения уровня алкоголя в крови. Предполагается, что данное изобретение будет востребовано пациентами, которые проходят в клиниках мира курсы лечения, связанные с алкогольной зависимостью.
Как сообщили исследователи, размеры чипа миниатюрны, общая его площадь не превышает один кубический миллиметр. Устройство с легкостью внедряется в разные области человеческого организма. Источниками питания для чипа выступают внешние носители, ими вполне могут быть умные часы или браслеты, которые, в свою очередь, покажут результаты по текущему отслеживанию показателей.
Ученые уверены, что у подобного способа есть уникальные отличия, так как у других методов по определению в крови уровня алкоголя, не совсем удобное использование. Для проведения анализа затрачивается определенный промежуток времени, а в выдыхаемом воздухе результат не соответствует точным показателям. Данные моменты и подтолкнули экспертов на создание других видов контроля. В ближайшее время специалисты запланировали провести первые испытания на животных.
Как сообщили исследователи, размеры чипа миниатюрны, общая его площадь не превышает один кубический миллиметр. Устройство с легкостью внедряется в разные области человеческого организма. Источниками питания для чипа выступают внешние носители, ими вполне могут быть умные часы или браслеты, которые, в свою очередь, покажут результаты по текущему отслеживанию показателей.
Ученые уверены, что у подобного способа есть уникальные отличия, так как у других методов по определению в крови уровня алкоголя, не совсем удобное использование. Для проведения анализа затрачивается определенный промежуток времени, а в выдыхаемом воздухе результат не соответствует точным показателям. Данные моменты и подтолкнули экспертов на создание других видов контроля. В ближайшее время специалисты запланировали провести первые испытания на животных.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:40