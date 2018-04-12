В Пекине арестовали россиянина за прыжок с небоскреба

Россиянин из Хабаровска 1 апреля, нацепив на себя парашют, спрыгнул с пекинского небоскреба. Спустя время мужчина выложил фото прыжка-полета в соцсети и подробно расписал откуда и с какой высоты он прыгал.А через день после публикации правоохранители Пекина арестовали парашютиста на 10 суток. По данным полиции, мужчина пытался прыгать с высоток в других городах.Попытка хабаровчанина закончилась успешно. А вот москвич 22-х лет погиб, совершая прыжок с радиовышки одного из поселков. Причина – парашют не раскрылся вовремя.