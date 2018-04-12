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В Пекине арестовали россиянина за прыжок с небоскреба

Гражданина России арестовали за нарушение общественного порядка в Пекине после прыжка с парашютом с небоскреба.
В Пекине арестовали россиянина за прыжок с небоскреба


Россиянин из Хабаровска 1 апреля, нацепив на себя парашют, спрыгнул с пекинского небоскреба. Спустя время мужчина выложил фото прыжка-полета в соцсети и подробно расписал откуда и с какой высоты он прыгал.

А через день после публикации правоохранители Пекина арестовали парашютиста на 10 суток. По данным полиции, мужчина пытался прыгать с высоток в других городах.

Попытка хабаровчанина закончилась успешно. А вот москвич 22-х лет погиб, совершая прыжок с радиовышки одного из поселков. Причина – парашют не раскрылся вовремя.
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В мире / Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 04:00
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