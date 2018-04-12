Шамбала расположена в ином измерении и является страной пришельцев

В 11 веке первые книги были переведены с санскрита ламами, после чего многие ученые и йоги создали свои манускрипты, посвященные небесной обители. Она скрывается за снежными вершинами, но представляет собою царство роскоши и всех земных благ. В Калапе находится удивительный дворец правителя, имеющий освещение и прочие условия для жизни, а рядом со столицей виднеются княжества, напоминающие бутоны лотоса. Многие рукописи описывают загадочные кристаллы, меняющие температуру внутри помещения по желанию хозяина, а также тут есть окно, через которое можно увидеть другие миры и зеркало, позволяющее наблюдать за всеми событиями внутри страны. Тибетцы называют эти устройства мониторами, но еще охотно описывают летающие колесницы или иные объекты, созданные по последним технологиям. Многие исследователи считают, что Шамбалу можно найти среди гималайских вершин, хотя первичные источники поместили ее рядом с индуистской святыней Бодх-Гайя.Веками монахи в монастырях пытались разгадать секрет существования внеземного чуда, даже помещая его на Северный полюс. Вот только обычные смертные лица не могли увидеть своими глазами город богов, а также последние снимки со спутников не показали черты лотоса с восемью лепестками, соединяющими между собой царство. Потому многие буддисты уверены, что оно находится между звездами на другой планете, где живут представители внеземных цивилизаций. Также страна может находиться в параллельном мире вне времени и пространства, а земляне просто не видят ее во время путешествий. Самым интересным открытием для ученых стало нахождение реального путеводителя, указывающего дорогу в святое место, вот только он изобилует старинными терминами. Потому им сложно понять, о чем может идти речь, хотя перед этим видны описания знакомых индийских и тибетских пунктов, ведущих людей на север. Затем они достигают перевала, после чего поход продолжается по воздуху.В рукописи упоминается, как посвященные лица несут гостей под мелодичные перезвоны колокольчиков через горные вершины, а путники парят на ветрах, подобно зонтам, находясь в состоянии невесомости. Ламы считают, что попасть туда на воздушном транспорте невозможно, потому что нужно преодолеть некие силы, напоминающие лунные миссии. Население страны называет Шамбалу новым небом за облаками, а художники часто в своих рисунках изображают лестницу, называя ее вратами в незримое царство. Она напоминает космодромы, откуда путешественники по радуге восходят в обитель богов. Йоги совершают астральные полеты, чтобы оказаться в этом месте, а буддисты молятся о перевоплощении на небесах.Пророчество гласит, что однажды туда направятся злые варвары на своих летающих кораблях, после чего владыка встретит их дружелюбно и даже предложит вместе управлять землями. Однако лидер гуманоидов пожелает захватить власть в свои руки и атакует территорию царства, но будет побежден. После этого на нашу планету упадет железное колесо, знаменуя новое правление небожителей и начало Золотого века для людей. Тогда наступит настоящий рай, описанный в Библии, когда никто не будет болеть и умирать. Человек обретет магические знания, не думая о добыче пропитания, появляющегося везде, а наука станет служить для мирных целей.