Ксению Бородину спутали с пожилым китайцем

"Ксюша, ты солнышко! Хорошенькая, не могу!" "Не идёт вам! Дёшево! И как негр". "Мне показалось сперва, парень". "Не идёт, особенно смуглым". "Я тоже не люблю этот цвет, рыжий, что ли, он какой-то", - пишут в комментариях.

В новом Instagram посте ведущая "Дома-2" рассказала, как муж приучил её носить коричневое. Раньше она не признавала такие оттенки, но оказалось, что в этом цвете Ксения выглядит весьма модно.Но теледива пошла дальше и к коричневой кожаной куртке подобрала мешковатую, на вид мужскую рубашку и такие же белые брюки. В сумме с собранными волосами и мокасинами, по мнению пользователей, Бородина стала походить на китайца в вышедшей из моды старой одежде.Другим подписчикам блогерши не понравился цвет. Отметим, что ранее Ксения уже надевала подобного оттенка платье, которое обозвали "фекальным". Впрочем, не все разочаровались в новом образе ведущей. Нашлись и те, кто похвалил такой экстравагантный выбор.Ранее всплыла измена Ксении Бородиной