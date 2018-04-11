АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны Африки: Исчезнувшая цивилизация карликов, опасные вирусы пещеры Кутум и норы смерти на холме Лузира
EUR 76.85 USD 62.37
Курс валют на 11.04.2018

Ксению Бородину спутали с пожилым китайцем

Ксению Бородину в мужской одежде ретро-стиля на новом фото пользователи Сети спутали с пожилым китайцем, призвав больше так не экспериментировать с образом.

В новом Instagram посте ведущая "Дома-2" рассказала, как муж приучил её носить коричневое. Раньше она не признавала такие оттенки, но оказалось, что в этом цвете Ксения выглядит весьма модно.

Ксению Бородину спутали с пожилым китайцем

Но теледива пошла дальше и к коричневой кожаной куртке подобрала мешковатую, на вид мужскую рубашку и такие же белые брюки. В сумме с собранными волосами и мокасинами, по мнению пользователей, Бородина стала походить на китайца в вышедшей из моды старой одежде.

Другим подписчикам блогерши не понравился цвет. Отметим, что ранее Ксения уже надевала подобного оттенка платье, которое обозвали "фекальным". Впрочем, не все разочаровались в новом образе ведущей. Нашлись и те, кто похвалил такой экстравагантный выбор.

Ксению Бородину спутали с пожилым китайцем

"Ксюша, ты солнышко! Хорошенькая, не могу!" "Не идёт вам! Дёшево! И как негр". "Мне показалось сперва, парень". "Не идёт, особенно смуглым". "Я тоже не люблю этот цвет, рыжий, что ли, он какой-то", - пишут в комментариях.

Ранее всплыла измена Ксении Бородиной.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:49
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные: Поликистоз яичников влияет на женскую
Илья Яббаров расплакался после двухлетней разлуки
Скончался автор первых хитов Филиппа Киркорова
Курбана Омарова попрекают в поедании семечек
Учёные: Взрывной характер виновен в развитии
Учёные рассказали, какие продукты полезны для
Ксению Бородину спутали с пожилым китайцем
Житель Бельгии выиграл 17 млн евро в лотерее
Журналисты критикуют Ксению Собчак за поедание
Новый компактвэн Nissan Grand Livina получит
Учёные: В консервах с тунцом найдено запредельное
Участники телепроекта "Дом-2" ссорятся из-за еды
Дэниел Крейг вновь сыграет Джеймса Бонда
Американец Чуваев угрожает энергетической
На Урале снимут кино о тайне перевала Дятлова
Ученые рассмотрели связь между образованием
Таможня Китая отказалась принять от США 490 тонн
На российских дорогах появилась желтая разметка
В Сети появился первый возможный живой снимок
В Бельгии 96-летнего священника отправили в
Смартфон Xiaomi Mi 7 появился на реальных фото
В России запустят первый аниме-канал
Новый способ контролировать высыхание жидкостей
Депутаты Госдумы оценили фильм Хабенского
Новое поколение Logan и Sandero построят на новой
В Лас-Вегасе в небе зафиксирован оранжевый НЛО
Facebook будет платить за утечку данных
Great Wall представит в Пекине беспилотный
С концерта Ирины Дубцовой срочно эвакуировали
Учёные обнаружили у птиц "гормон любви" окситоцин
Просмотреть все новости