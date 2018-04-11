С компании SpaceX снята вина за потерю аппарата Zuma

После инцидента в прессе появилось множество догадок касательно этого случая. Ни SpaceX, ни представители Пентагона не раскрывали все секреты миссии, поэтому до сути так никто и не добрался.Тем не менее, издания The Wall Street Journal опубликовало статью, в которой были указаны факты, но при этом источники остались засекреченными. Таким образом, в новости указано, что согласно выводу экспертов, занимавшихся изучением проблемы, аппарат застрял на второй ступени ракеты вследствие неисправности адаптера. Примечательно, что приспособление было сделано специалистами компании Northrop Grumman, поэтому здесь от SpaceX ничего не зависело. Это значит, что американская компания справилась со своей задачей без потерь.Также согласно предположениям, Zuma мог являться спутником, который должен был заниматься разведкой для своевременного предупреждения о ракетной атаке.