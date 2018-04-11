Скончался автор первых хитов Филиппа Киркорова

Смерть Тончо Русева наступила в ночь на среду, 11 апреля. Умер автор первых песен Филиппа Киркорова. Он скончался в возрасте 85 лет.Филипп Киркоров сам и сообщил о прискорбной новости. «Печальная весть только что ко мне прилетела из Болгарии: не стало великого болгарского композитора Тончо Русева», − написал Филипп на своей страничке в Инстаграм. И добавил, что именно Тончо Русев был автором его первых песен, принесших певцу «первый успех и популярность».Киркоров выразил в адрес музыканта и композитора благодарность, в частности, за такие хиты, как «Синдбад-Мореход», «Днем и Ночью», «Спроси у моря» и «Ты Ты Ты», при этом принеся искренние соболезнования родным Тончо Русева и всему болгарскому народу.Напомним, что Тончо Русев является автором более тысячи песен. Множество из них стали шлягерами в болгарской поп-музыке. А кроме Филиппа Киркорова, на советской и российской эстраде, песни Русева исполняла и София Ротару.