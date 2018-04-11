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В Лас-Вегасе в небе зафиксирован оранжевый НЛО

Жители Лас-Вегаса в ночь на 9 апреля заметили НЛО оранжевого, светящегося цвета. Относительно того, инопланетный это был объект или разработка американских военных, мнения разделились.

В Лас-Вегасе в небе зафиксирован оранжевый НЛО


Так, известный уфолог Скотт Уоринг, высказал предположение, что увиденный объект, скорее всего, очередная разработка американских военных.

Другие его коллеги уверены в разведывательной миссии инопланетян, фиксировавших данные о расположении военно-технического оборудования землян возле американской авиационной базы.

Маневры оранжевого НЛО зафиксировал на видео и выложил в Сеть житель Невады. Из ролика, продолжительностью больше 20 минут, видно, как большой шар, мерцающий огнями, зависает над ночным городом. Из комментариев пользователей следует, что они склонны считать, что объект имел неземное происхождение, поскольку не был схож ни с одним из летательных аппаратов.

Но тот же Уоринг после просмотра видеоролика остался при своей мысли о новом детище американских военных, предположив, что они просто проводили его тестирование.
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Происшествия
Добавил: George21 Сегодня, 17:30
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