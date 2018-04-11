Леонид Агутин перестал скрывать под одеждой свои бицепсы
Популярный певец и музыкант Леонид Агутин перестал скрывать под одеждой свои бицепсы. В Instagram заслуженного артиста РФ появилась новая фотография, которую подписчики исполнителя комментируют с удовольствием и восторгом.
Леонид Агутин в этом году будет отмечать своё 50-летие, но возраст не мешает ему оставаться не только хорошим композитором и певцом, но также и удивлять фанатов хорошей физической формой. Супруг Анжелики Варум, браку с которой в этом году будет уже 18 лет, перестал скрывать под строгими пиджаками и рубашками свои бицепсы. Артист решил продемонстрировать хорошую форму, сфотографировавшись в обтягивающей футболке.
После публикации новой фотографии в Instagram-профиле, в адрес Леонида Агутина посыпалось множество комплиментов, ведь не каждый человек может выглядеть вот так в 49 лет. Некоторые пользователи уже в шутку прозвали исполнителя «Леонидом Шварцгутиным».
Леонид Агутин в этом году будет отмечать своё 50-летие, но возраст не мешает ему оставаться не только хорошим композитором и певцом, но также и удивлять фанатов хорошей физической формой. Супруг Анжелики Варум, браку с которой в этом году будет уже 18 лет, перестал скрывать под строгими пиджаками и рубашками свои бицепсы. Артист решил продемонстрировать хорошую форму, сфотографировавшись в обтягивающей футболке.
После публикации новой фотографии в Instagram-профиле, в адрес Леонида Агутина посыпалось множество комплиментов, ведь не каждый человек может выглядеть вот так в 49 лет. Некоторые пользователи уже в шутку прозвали исполнителя «Леонидом Шварцгутиным».