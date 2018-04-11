Facebook будет платить за утечку данных пользователей

Facebook намерена объявить войну приложениям, которые незаконно собирают пользовательские данные. Неоднократно пользователи социальной сети становились жертвами утечек данных. Компания объявила о создании программы поощрения для тех, кто обладает доказательствами о нарушениях.Компания объявила, что выплатит вознаграждение тем, кто предоставит неоспоримые доказательства сбора и передачи данных пользователей. Размер поощрения не разглашается, специалисты будут оценивать полученные сведения и выплачивать вознаграждение в зависимости от важности информации. Если сведения инсайдера будут подтверждены, приложение-шпион заблокируют, а пользователи получат уведомления о произошедшей утечке.