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Facebook будет платить за утечку данных пользователей

Facebook планируют задействовать сторонние службы для выявления утечки данных пользователей. Компания объявила о создании программы поощрения для тех, кто обладает доказательствами, что приложения незаконно собирают и передают данные.

Facebook будет платить за утечку данных пользователей


Facebook намерена объявить войну приложениям, которые незаконно собирают пользовательские данные. Неоднократно пользователи социальной сети становились жертвами утечек данных. Компания объявила о создании программы поощрения для тех, кто обладает доказательствами о нарушениях.

Компания объявила, что выплатит вознаграждение тем, кто предоставит неоспоримые доказательства сбора и передачи данных пользователей. Размер поощрения не разглашается, специалисты будут оценивать полученные сведения и выплачивать вознаграждение в зависимости от важности информации. Если сведения инсайдера будут подтверждены, приложение-шпион заблокируют, а пользователи получат уведомления о произошедшей утечке.
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Технологии
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 17:20
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