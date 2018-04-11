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Ирина Безрукова посетила передачу «Судьба человека» в элегантном платье за 11 тысяч рублей

Ведущая и актриса Ирина Безрукова посетила передачу «Судьба человека» в элегантном платье за 11 тысяч рублей. После съёмок знаменитость поспешила рассказать фолловерам в Instagram, о чём они с Борисом Корчевниковым говорили в его студии.

Ирина Безрукова посетила передачу «Судьба человека» в элегантном платье за 11 тысяч рублей

Ирина Безрукова стала очередной гостьей передачи «Судьба человека», ведущим которой является известный актёр Борис Корчевников. Стоит отметить, что актриса с первым минут своего появления в студии поразила зрителей элегантным нарядом, который, к тому же, оказался ещё и не столь дешёвым. По данным пользователей Сети, подобное платье можно приобрести не менее, чем за 11 тысяч рублей.

Сама Безрукова сразу после съёмок поспешила рассказать о готовящемся выпуске «Судьбы человека» своим подписчикам в Instagram, прикрепив к посту небольшой видеоролик и фотографию. В комментариях поклонники восторженно отозвались о ней, как о женщине с очень хорошим и утончённым вкусом в одежде. Выяснилось, что есть и такие фолловеры, которые с интересом наблюдают за каждым выходом Ирины Безруковой в свет именно из-за её шикарных нарядов.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 10:38
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