Никита Джигурда обнажился и провозгласил себя богом
Мастер эпатажа, актер и шоумен Никита Джигурда очередной раз ввел публику в шок, раздевшись догола и объявив себя индуистским богом Шива.
Зрители смогли по достоинству оценить тело артиста, богато раскрашенное татуировками.
Российский актер, которому недавно исполнилось 57 лет, не постеснялся раздеться и перевоплотиться в бога Шиву, верховного божества в индуистской религии.
Никита Джигурда рассказал, что снимает клип, где «Любви поток излучает сердечная лира», а «бог Шива разрушает все, что мешает созиданию мира», но это не изменило неоднозначного отношения к эпатажному артисту.
«Как, ребенок, все время играет в богов, смешно», «Совсем по ходу с ума сошел дедушка», «О, боже...в кого это чудо превратилось», «Эх такой красивый мужик...был», «Да, он наверное ту-ту....крыша слетела», - прокомментировали странное видео пользователи.
Впрочем, нашлись и те, кто не посчитал видео чем-то вызывающим. Один из пользователей отметил, что Джигурда просто снимается в клипе, и в таком случае многих актером можно было бы назвать сумасшедшими.
Зрители смогли по достоинству оценить тело артиста, богато раскрашенное татуировками.
Российский актер, которому недавно исполнилось 57 лет, не постеснялся раздеться и перевоплотиться в бога Шиву, верховного божества в индуистской религии.
Никита Джигурда рассказал, что снимает клип, где «Любви поток излучает сердечная лира», а «бог Шива разрушает все, что мешает созиданию мира», но это не изменило неоднозначного отношения к эпатажному артисту.
«Как, ребенок, все время играет в богов, смешно», «Совсем по ходу с ума сошел дедушка», «О, боже...в кого это чудо превратилось», «Эх такой красивый мужик...был», «Да, он наверное ту-ту....крыша слетела», - прокомментировали странное видео пользователи.
Впрочем, нашлись и те, кто не посчитал видео чем-то вызывающим. Один из пользователей отметил, что Джигурда просто снимается в клипе, и в таком случае многих актером можно было бы назвать сумасшедшими.