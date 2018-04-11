АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны Африки: Исчезнувшая цивилизация карликов, опасные вирусы пещеры Кутум и норы смерти на холме Лузира
EUR 76.85 USD 62.37
Курс валют на 11.04.2018

Никита Джигурда обнажился и провозгласил себя богом

Мастер эпатажа, актер и шоумен Никита Джигурда очередной раз ввел публику в шок, раздевшись догола и объявив себя индуистским богом Шива.

Зрители смогли по достоинству оценить тело артиста, богато раскрашенное татуировками.

Никита Джигурда обнажился и провозгласил себя богом

Российский актер, которому недавно исполнилось 57 лет, не постеснялся раздеться и перевоплотиться в бога Шиву, верховного божества в индуистской религии.

Никита Джигурда рассказал, что снимает клип, где «Любви поток излучает сердечная лира», а «бог Шива разрушает все, что мешает созиданию мира», но это не изменило неоднозначного отношения к эпатажному артисту.

«Как, ребенок, все время играет в богов, смешно», «Совсем по ходу с ума сошел дедушка», «О, боже...в кого это чудо превратилось», «Эх такой красивый мужик...был», «Да, он наверное ту-ту....крыша слетела», - прокомментировали странное видео пользователи.

Впрочем, нашлись и те, кто не посчитал видео чем-то вызывающим. Один из пользователей отметил, что Джигурда просто снимается в клипе, и в таком случае многих актером можно было бы назвать сумасшедшими.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Lada вошла в рейтинг ТОП-50 самых популярных авто
Ирина Безрукова посетила передачу «Судьба
Юлия Ковальчук призналась как зовут её дочь
Дочь Веры Брежневой продемонстрировала фигуру в
Telegram передал «ключи» для расшифровки личной
Маша Кохно подтвердила беременность Майи Донцовой
Виктория Дайнеко чувствовала свою
В Пензенской области в школе 6 детей отравились
Составлен список самых гостеприимных городов
Муж Ксении Бородиной посмеялся над «богатой
Знаменитый продюсер Арам Арчер восхищается
Денис Клявер помог девочке из Сети обрести
Тайны Африки: Исчезнувшая цивилизация карликов,
Никита Джигурда обнажился и провозгласил себя
Валерия откровенно рассказала о браке с Ярошевским
Дарья Пынзарь с красными волосами удивила фанатов
Хейтеры продолжают смеяться над Курбаном Омаровым
Актёр сериала «Литейный» сядет в тюрьму за
Специалисты доказали связь недостатка сна с
Проблемы Майи Донцовой и Марины Африкантовой не
Бывший сожитель Либерж Кпадону добивается
Ученые изучили препараты для анестезии осьминогов
Виктор Логинов надеется, что следующая свадьба
Зрители «Дом-2» нашли доказательства, что Ольга
Следы никотина и кокаина в египетских мумиях
Экс-участница «Дом-2» Виктория Боня подружилась
Татьяна Буланова отвергает толпы женихов и
Сати Казанова впервые поделилась с фанатами видео
Дмитрий Дмитренко не нашел общий язык с тещей и
Фанаты уверены, что под кожей у Ольги Бузовой
Просмотреть все новости