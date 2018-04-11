Никита Джигурда обнажился и провозгласил себя богом

Зрители смогли по достоинству оценить тело артиста, богато раскрашенное татуировками.Российский актер, которому недавно исполнилось 57 лет, не постеснялся раздеться и перевоплотиться в бога Шиву, верховного божества в индуистской религии.Никита Джигурда рассказал, что снимает клип, где «Любви поток излучает сердечная лира», а «бог Шива разрушает все, что мешает созиданию мира», но это не изменило неоднозначного отношения к эпатажному артисту., - прокомментировали странное видео пользователи.Впрочем, нашлись и те, кто не посчитал видео чем-то вызывающим. Один из пользователей отметил, что Джигурда просто снимается в клипе, и в таком случае многих актером можно было бы назвать сумасшедшими.