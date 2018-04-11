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Обновленный пикап Foton Tunland появился в продаже

В китайском автоконцерне Foton сообщили о старте приёма предварительных заказов на обновлённую версию полноразмерного пикапа Tunland. На домашнем рынке автомобиль предлагается в восьми комплектациях стоимостью от 88 800 юаней.

Обновленный пикап Foton Tunland появился в продаже


Пикап Foton Tunland 2019 модельного года получил переработанные бамперы, массивную решётку радиатора, видоизменённую головную оптику со светодиодными ходовыми огнями и задние фонари иного дизайна. Длина автомобиля увеличилась до 5 603 мм, а его колёсная база теперь составляет 3 398 мм.

Салон обновлённого пикапа Foton Tunland практически полностью позаимствован у внедорожника Foton Sauvana. В интерьере появилась современная информационно-развлекательная система, иная передняя панель, переработанный блок управления климатической установки и усовершенствованная «приборка».

В моторную гамму рестайлингового пикапа входит атмосферный бензиновый агрегат от Mitsubishi ёмкостью 2,4 литра производительностью 136 лошадиных сил, а также турбодизельный мотор объёмом 2,8 литра мощностью 116 «лошадей». Работают двигатели на пару с механической трансмиссией Getrag, а также с задним или полным приводом с системой блокировки дифференциала.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 14:30
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