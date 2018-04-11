Обновленный пикап Foton Tunland появился в продаже

Пикап Foton Tunland 2019 модельного года получил переработанные бамперы, массивную решётку радиатора, видоизменённую головную оптику со светодиодными ходовыми огнями и задние фонари иного дизайна. Длина автомобиля увеличилась до 5 603 мм, а его колёсная база теперь составляет 3 398 мм.Салон обновлённого пикапа Foton Tunland практически полностью позаимствован у внедорожника Foton Sauvana. В интерьере появилась современная информационно-развлекательная система, иная передняя панель, переработанный блок управления климатической установки и усовершенствованная «приборка».В моторную гамму рестайлингового пикапа входит атмосферный бензиновый агрегат от Mitsubishi ёмкостью 2,4 литра производительностью 136 лошадиных сил, а также турбодизельный мотор объёмом 2,8 литра мощностью 116 «лошадей». Работают двигатели на пару с механической трансмиссией Getrag, а также с задним или полным приводом с системой блокировки дифференциала.