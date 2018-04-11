Ксения Бородина рассказала, что у нее 15% жира в теле

«До отдыха поставила себе цель 4 раза в зал, 2 силовые и 2 раза кардио. Сегодня 4,5 км, вчера силовые и завтра утром опять силовые. Ещё надо научится пить 2-2,5 литра в день. У меня 15% жира в теле, 61% воды. Не знаю как с водой норм это или нет?! Но вот пью много чая и кофе, а воду прям заставляю себя пить. Сегодня никакого чая, только вода!!! Вес мой 50 кг, рост 164», - сообщила телеведущая пользователям Сети.

«Ксюша ты очень хорошо выглядишь, меньше не надо, как анарексичка будешь», «Ксения, Вы прекрасно выглядите. Тренировки уже не нужны, разве только для поддержки сегодняшнего состояния. Просто скоро всем будет казаться, что это уже болезнь, у Вас и так слишком сильная худоба», «Помешались совсем на этом всем! А помирать будете, вспомните, как на велодорожке бегали? И помрете худыми. И все», - пишут комментаторы.



Несколько часов назад знаменитость опубликовала в личном мирокблоге новую фотографию, на которой Ксения запечатлена в темных обтягивающих джинсах, белой рубашке и черных очках. Несмотря на довольно модных образ звезды многочисленные поклонники обратили внимание именно на пост под снимком. Как оказалось, Бородина решила серьезно взяться за свой внешний вид.Нужно сказать, что некоторые из фанатов Ксении принялись поддерживать ее и даже раздавать советы, как научиться выпивать нужное количество воды за день, однако многие заявили, что у Бородиной и так идеальная фигура.