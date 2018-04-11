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Шэрон Стоун привела Сеть в восторг снимком в купальнике и без макияжа

60-летняя голливудская звезда Шэрон Стоун, которая совсем не чурается выкладывать в Сеть свои фотографии, где запечатлена без макияжа, опять сделала это, и снова поразила общественность своим позитивным настроем и смелостью.

В Instagram главная героиня "Основного инстинкта" показала себя на отдыхе и без косметики. На снимке многодетная мать выглядит действительно счастливой и читает книгу. Шэрон сидит в позе лотоса в купальнике, показывая всем видом, что незадолго до появления свежего кадра ей довелось хорошо искупаться.

Шэрон Стоун привела Сеть в восторг снимком в купальнике и без макияжа

Прежде Стоун также демонстрировала свои фотографии без макияжа. Все они были тепло приняты поклонниками, пусть даже и чётко осознающими, что это уже далеко не та молодая красотка Голливуда. Впрочем, в свои 60 Шэрон замечательно выглядит, не сомневаются фолловеры, в очередной раз забросавшие её комплиментами и отметками "нравится".

До этого в средствах массовой информации появились новости о том, что Стоун собирается выйти замуж за своего нового ухажёра - бизнесмена по имени Анжело Боффа, с которым журналисты видели её на пляже. При этом на руке актрисы было замечено кольцо, ставшее причиной слухов о помолвке с симпатичным итальянцем.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 06:19
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