Шэрон Стоун привела Сеть в восторг снимком в купальнике и без макияжа

В Instagram главная героиня "Основного инстинкта" показала себя на отдыхе и без косметики. На снимке многодетная мать выглядит действительно счастливой и читает книгу. Шэрон сидит в позе лотоса в купальнике, показывая всем видом, что незадолго до появления свежего кадра ей довелось хорошо искупаться.Прежде Стоун также демонстрировала свои фотографии без макияжа. Все они были тепло приняты поклонниками, пусть даже и чётко осознающими, что это уже далеко не та молодая красотка Голливуда. Впрочем, в свои 60 Шэрон замечательно выглядит, не сомневаются фолловеры, в очередной раз забросавшие её комплиментами и отметками "нравится".До этого в средствах массовой информации появились новости о том, что Стоун собирается выйти замуж за своего нового ухажёра - бизнесмена по имени Анжело Боффа, с которым журналисты видели её на пляже. При этом на руке актрисы было замечено кольцо, ставшее причиной слухов о помолвке с симпатичным итальянцем.