Электронный пластырь измерит уровень глюкозы без уколов

Пластырь оснащен датчиком, который делает возможным комфортно проверять уровень концентрации глюкозы в тканевой жидкости человека. Авторы-разработчики сообщают, что, применяя тесты на людях, убедились в стопроцентной работоспособности сенсора.Как известно, для больных сахарным диабетом контроль за уровнем глюкозы в крови – жизненная необходимость. Недостаточная выработка организмом инсулина может привести к повышению глюкозы до недопустимого уровня. Поэтому контроль концентрации глюкозы в крови нужен постоянно. Для осуществления этого используется глюкометр, посредством укола в палец, забирающий каплю крови и показывающий уровень глюкозы. Конечно, эта процедура, производимая несколько раз в день, не приносит, мягко говоря, комфорта.И вот группа исследователей под руководством Аделины Илие из Университета Бат добилась цели. Прокола кожи не требуется, поскольку вышеописанный пластырь с датчиком измеряет концентрацию глюкозы в тканевой жидкости человека, находящуюся между клетками волосяных фолликул тела.