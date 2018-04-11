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Электронный пластырь измерит уровень глюкозы без уколов

Британские исследователи изобрели электронный пластырь, способный заменить уколы при замере уровня глюкозы.

Электронный пластырь измерит уровень глюкозы без уколов


Пластырь оснащен датчиком, который делает возможным комфортно проверять уровень концентрации глюкозы в тканевой жидкости человека. Авторы-разработчики сообщают, что, применяя тесты на людях, убедились в стопроцентной работоспособности сенсора.

Как известно, для больных сахарным диабетом контроль за уровнем глюкозы в крови – жизненная необходимость. Недостаточная выработка организмом инсулина может привести к повышению глюкозы до недопустимого уровня. Поэтому контроль концентрации глюкозы в крови нужен постоянно. Для осуществления этого используется глюкометр, посредством укола в палец, забирающий каплю крови и показывающий уровень глюкозы. Конечно, эта процедура, производимая несколько раз в день, не приносит, мягко говоря, комфорта.

И вот группа исследователей под руководством Аделины Илие из Университета Бат добилась цели. Прокола кожи не требуется, поскольку вышеописанный пластырь с датчиком измеряет концентрацию глюкозы в тканевой жидкости человека, находящуюся между клетками волосяных фолликул тела.
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Наука
Добавил: George21 Сегодня, 00:11
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