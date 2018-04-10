С YouTube хакеры удалили самый популярный в истории сервиса видеоклип

Хакерская атака на сей раз оказалась направлена против музыкальной платформы Vevo (YouTube-канал). Из музхранилища Vevo внезапно пропали знаменитые видеоклипы топовых исполнителей: Шакиры и Дрейка, Кэти Перри и Селены Гомез, Тейлор Свифт и DJ Snake. Особо расстроились меломаны, когда узнали о пропаже «жемчужины музколлекции»: речь о клипе «Despacito» пуэрториканца Луиса Фонси. Этот вокально-танцевальный шедевр недавно получил титул «величайшего видеоклипа в истории», ибо набрал рекордные 5 миллиардов просмотров! Место «величайшего» клипа Фонси несколько часов занимал… кадр с похитителями с автоматами из сериала «Бумажный дом».Ответственность за антимузыкальную атаку взяли на себя хакеры Prosox and Kuroi’sh, сообщившие о своём деянии посредством Твиттера. Впрочем, через какое-то время исчезнувшие видеоролики начали появляться на YouTube-канале. Правда, пользователи указывают, что восстановленные клипы зачастую представлены в худшем разрешении или подписаны с ошибками. Ни Google, ни YouTube пока не прокомментировали этот инцидент.