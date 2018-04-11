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Следы никотина и кокаина в египетских мумиях заставили ученых пересмотреть историю древних времен

Ученые давно знали о ряде растений, выращиваемых жителями античных времен. Однако они были вынуждены пересмотреть историю после следов никотина и кокаина, обнаруженных в египетских мумиях.

Следы никотина и кокаина в египетских мумиях заставили ученых пересмотреть историю древних времен


Эти находки завели многих экспертов в тупик, потому что тогда население страны даже не подозревало о существовании Америки и ее наследия. Возможно, строители этого уголка мира использовали кокаин, чтобы увеличить силы, требующиеся для возведения пирамид, но откуда он мог оказаться в организме египетских собратьев? В 70-х годах французские ученые во время исследования мумии Рамсеса II нашли следы табака, но тогда они посчитали, что их могли оставить археологи, курившие сигареты. Затем российской исследовательнице Светлане Балабановой удалось найти в 9 мумиях, следы этого вещества вместе с гашишем и кокаином. Они были погребены в 1000 году до нашей эры, но такие компоненты находились внутри брюшной полости и под слоями смолы. Затем новые открытия 90-х годов показали наличие аналогов в органах 35-летнего мужчины, после чего эксперты предположили, что египтяне курили растения и также употребляли в пищу.

Следы никотина и кокаина в египетских мумиях заставили ученых пересмотреть историю древних времен


Немецкие специалисты в мумии 3000-летней давности тоже заметили яды, а также это относится к останкам, найденным на территории Нубийской пустыни. После исследования захоронений 70 людей эксперты выяснили, что 80% особ баловали себя наркотиками, но кто мог привезти сюда такие растения? До этого времени считалось, что табак и кока были открыты после путешествия Колумба, когда в 1569 году испанский медик Николас Монардес привез куст на территорию страны. Затем в 16 веке французский коллега обратил внимание на необычные свойства табака обыкновенного, укрепляющего силы и исцеляющего недуги. Египтяне изучали экзотические растения, используя их для лечения пациентов, страдающих от сильных болей. Тогда был широко распространен опиум, хотя древние медики не знали об эффекте привыкания и даже давали его детям, чтобы они не капризничали по пустякам. Ученые выяснили, что население страны знало 800 видов представителей флоры, обладающих наркотическими свойствами, но пока смогли узнать лишь малую часть растений из-за неточных рисунков и описаний.

Следы никотина и кокаина в египетских мумиях заставили ученых пересмотреть историю древних времен


Алкалоид, найденный в табаке, может находиться в других растениях, которые прекрасно знали жители Старого Света. Список кроме пятнистого аронника, болотного хвоща и очитка пополнили некоторые виды роз, астр и семейство пасленовых. Там содержание никотина намного меньше, чем в основном аналоге, но это вещество благодаря своим бактерицидным свойствам защищало мумии от гниения, а также им можно было окуривать зараженные помещения. Ботаники пока не могут ответить на вопросы, касающиеся проникновения наркотических растений в эти места, но только два вида Erythroxylaceae имеют большое количество кокаина. Листья коки кроме него имеют витамины вместе с белками, жирами и минералами, так что индейцы легально выращивают кусты, употребляя их в пищу. Только чистый вид может вызывать зависимость, а предком данного вида стала боливийская дикая кока.

Следы никотина и кокаина в египетских мумиях заставили ученых пересмотреть историю древних времен


Многие ученые вспомнили о загадочных путешествиях египтян в страну Пунт, куда они добирались морскими путями. Царица Хатшепсут даже отправила туда экспедицию, запечатлев сюжет на стенах храма, вот только люди могли оказаться в Персидском заливе или Индии вместо Сомали. Они везли из далеких земель драгоценные металлы, диковинных животных и древесину вместе с другими экзотическими товарами. Потому купцы могли во время посещения Шумерского царства привозить на родину интересные новинки, среди которых были герои нашей истории.
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dzen / Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:00
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