Дарья Пынзарь дольше всех прожила на телепроекте «Дом-2»

Будущая жена Сергея Пынзарь появилась на проекте в далеком 2007-ом и заявила, что на нем собирается задержаться надолго. Она и сама в тот момент не могла представить, что станет рекордсменом по времени, проведенному в периметре. Даша продержалась на Поляне 1759 дней.За сердце красавицы блондинки в разное время боролись Андрей Черкасов и Рустам Солнцев. Вот только покорил несговорчивую участницу Сергей Пынзарь, за которого, в дальнейшем, она и вышла замуж.Сейчас же семья Пынзарь считается одной из самых крепких и надежных из всех проектных пар, узаконивших свои отношения. У Сергея и Даши подрастают двое замечательных сыновей - Давид и Артем. И, по всей видимости, супружеской паре удалось сохранить любовь друг к другу.К слову, экс-участнику телестройки Степану Меньщикову не хватило всего два дня, чтобы побить рекорд Даши Пынзарь. А вот ведущая Ольга Бузова заняла третье место в качестве проектного долгожителя.Спустя 1677 дней нахождения в периметре в роли участницы, Ольга стала наставницей «Дома-2», а также «лицом» телеканала ТНТ, организаторы которого гордятся, что самая популярная теледива в России «выросла» под их руководством.