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Дарья Пынзарь дольше всех прожила на телепроекте «Дом-2»

За время существования реалити-шоу «Дом-2» самым большим его долгожителем стала Дарья Черных.

Будущая жена Сергея Пынзарь появилась на проекте в далеком 2007-ом и заявила, что на нем собирается задержаться надолго. Она и сама в тот момент не могла представить, что станет рекордсменом по времени, проведенному в периметре. Даша продержалась на Поляне 1759 дней.

Дарья Пынзарь дольше всех прожила на телепроекте «Дом-2»

За сердце красавицы блондинки в разное время боролись Андрей Черкасов и Рустам Солнцев. Вот только покорил несговорчивую участницу Сергей Пынзарь, за которого, в дальнейшем, она и вышла замуж.

Сейчас же семья Пынзарь считается одной из самых крепких и надежных из всех проектных пар, узаконивших свои отношения. У Сергея и Даши подрастают двое замечательных сыновей - Давид и Артем. И, по всей видимости, супружеской паре удалось сохранить любовь друг к другу.

К слову, экс-участнику телестройки Степану Меньщикову не хватило всего два дня, чтобы побить рекорд Даши Пынзарь. А вот ведущая Ольга Бузова заняла третье место в качестве проектного долгожителя.

Спустя 1677 дней нахождения в периметре в роли участницы, Ольга стала наставницей «Дома-2», а также «лицом» телеканала ТНТ, организаторы которого гордятся, что самая популярная теледива в России «выросла» под их руководством.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:08
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